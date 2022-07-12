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弔唁安倍 李永得及鄭文燦感念最護台灣永遠的友人

2022/7/12 15:15
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（中央社記者葉素萍台北12日電）文化部長李永得、桃園市長鄭文燦等政要今天陸續前往日台交流協會，弔唁已故日本前首相安倍晉三。李永得留言「感念永遠的友人」，鄭文燦讚譽安倍是最護台灣的大政治家。

設於日本台灣交流協會的悼念會場，今天陸續有絡繹不絕的民眾前來致意，感謝安倍生前貢獻。

李永得下午前來致意，他提筆留言「感念永遠的友人，日本精神、台灣精神，永續長存」。

前來弔唁安倍的鄭文燦接受訪問時指出，安倍是最護台灣、最挺民主、最愛和平的大政治家，也是台日友誼最好的推手，是台灣永遠的好朋友，感謝並懷念安倍。

鄭文燦說，台日之間能夠因為民主、自由、人權共同的價值，成為非常好的夥伴關係，安倍是最重要的推手，今天有很多民眾自動自發前來交流協會追念，他相信，大家是出自於真心的感謝。

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另外，鄭文燦被問到選戰議題，他說，年底地方選舉非常重要，北北基桃是同一生活圈，桃竹苗是科技走廊，他在能力範圍內都會盡量幫忙，希望城市治理進步的經驗能夠延續下去，也希望進步連線可以得到大家支持，他在時間能力所及範圍，會儘量扮演好自己的角色。

李永得在場外也被媒體問到，台北市長柯文哲說副市長蔡炳坤腦出血中風，可能都是因為被李永得氣的。李永得回應說，柯文哲要像一個市長，要扛起所有責任，不要推託給副市長或其他人，也不要轉移焦點，要有擔當。（編輯：郭無患）1110712

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