國民黨13日將提名賴峰偉 爭取連任澎湖縣長

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨明天召開中常會，預計提名澎湖縣長賴峰偉爭取連任；至於嘉義縣長提名人選，目前仍難產，黨中央持續勸進副秘書長王育敏，但王育敏仍無意願。

國民黨備戰年底縣市長選戰，目前僅剩嘉義縣、澎湖縣、新北市、台中市尚未提名，其中新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕可望在8月28日全代會前提名；連江縣則是開放參選，不提名特定人選，已擬定報准副縣長王忠銘與地政局長曹爾元兩人參選。

澎湖縣部分，現任縣長賴峰偉力拚連任，澎湖縣議會副議長陳雙全也有意參選，黨中央參考內部民調以及全盤考量後，已作出決定，預計明天中常會提名賴峰偉爭取連任。

知情人士指出，賴峰偉與陳雙全內部民調在誤差範圍內，因此最終考量，還是以連任為優先，決定提名賴峰偉。

澎湖縣長提名確定後，國民黨僅剩嘉義縣長人選未定，雖然黨中央持續勸進王育敏，但王育敏無參選規劃，並未點頭；知情人士說，若找不到合適人選，不排除與其他在野黨合作的可能。（編輯：謝佳珍）1110712