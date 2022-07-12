蔡其昌新書發表 總統誇他對台中會是很重要的人

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民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌（右）12日在台北舉辦新書「日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現」發表會，總統蔡英文（左）親自到場站台。中央社記者裴禛攝 111年7月12日

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（中央社記者范正祥台北12日電）民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天舉辦「日日台中款」新書發表會時，自我期許「以後來當市長」；總統蔡英文與會誇讚蔡其昌，對台中會是很重要的人，盼他能夠擔任更重要的角色。

蔡其昌接續2019年出版首部著作「後背包的初心」，自述從政經歷和人生哲學，他最近再出版第二部著作「日日台中款」，分享故鄉台中的美好。

蔡其昌今天於誠品信義店舉辦「日日台中款」新書發表會時指出，當初寫第一本著作「後背包的初心」時，就已規劃「日日台中款」這本書，規劃已一年多，今天新書發表會的地點在台北市，不在台中市，並沒有特別想與選舉做連結。

不過，媒體仍關注年底台中市長選情。被問到現階段的選情，蔡其昌說，穩健就好，剛開始完成整隊，民進黨提名也剛結束，提名完成之後，黨的整體造勢、民眾的關注度，會從疫情回到選情，那時就會努力衝刺，期待黃金交叉的出現。

新書發表會上，蔡其昌抒發他對故鄉台中的濃郁感情，出生、就學、當兵、步入社會都在台中，這50幾年來，走遍台中每一個角落，從美食到美景。蔡其昌說，他終於知道，為什麼上天不讓他離開這個城市，是因為想要讓他對這個城市更加熟悉，「以後來當市長」。語畢，台下響起熱烈掌聲。

蔡總統今天受邀出席蔡其昌新書發表會，致詞時提及與蔡其昌很早就認識，2008年她擔任民進黨主席時，蔡其昌任發言人，口才很好、思慮很清楚。

蔡總統說，「日日台中款」這本書很好看，蔡其昌對台中有滿滿的感情，從讀書到工作都在台中，「你大概命中注定就是在台中」。

蔡總統指出，台中是個好地方，城市必須進步，這也是城市治理者的責任。「再講下去，大家一定覺得這是新書發表會，還是政見發表會。」她接著說，一個好的治理者，必須來自對這個地方的認同、感情、了解。

蔡總統表示，蔡其昌在立委和立法院副院長任內為台中爭取了很多經費和建設，蔡其昌對台中會是很重要的人，希望他能夠擔任更重要的角色，祝福他。（編輯：謝佳珍）1110712

立法院副院長蔡其昌12日下午在台北誠品信義店舉行「日日台中款」新書發表會，總統蔡英文（圖）也到場支持，致詞時與蔡其昌互動熱絡。中央社實習記者李欣縵攝 111年7月12日

立法院副院長蔡其昌12日下午在台北出席新書「日日台中款」發表會，分享過去在台中成長的故事，講述台中這座城市對他的意義。中央社實習記者李欣縵攝 111年7月12日

總統蔡英文（前左4）12日至台北信義誠品書店出席民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌新書發表會，維安人員繃緊神經，貼身戒備。中央社記者裴禛攝 111年7月12日

總統蔡英文（右6）12日到台北信義誠品書店出席立法院副院長蔡其昌（右5）新書發表會站台相挺，文化部長李永得（左6）與多名民進黨立委也現身支持。中央社記者裴禛攝 111年7月12日

總統蔡英文（右）12日下午在台北出席立法院副院長蔡其昌新書發表會，致詞時不忘開玩笑表示，蔡其昌書中推薦好玩的地方都沒帶她去，「等我不做總統，要帶我好好玩一玩，不然我們現在到哪都是別人的麻煩」。中央社記者裴禛攝 111年7月12日

立法院副院長蔡其昌出版新書「日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現」，12日下午在台北信義誠品店出席發表會，講述他心目中的台中道地美食與在地印象。中央社實習記者李欣縵攝 111年7月12日

立法院副院長蔡其昌12日下午在台北出席新書「日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現」發表會，分享自身從求學時期到從政後與台中市的深厚淵源。中央社實習記者李欣縵攝 111年7月12日

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌12日在台北信義誠品書店舉辦新書發表會，總統蔡英文（圖）出席力挺。中央社記者裴禛攝 111年7月12日