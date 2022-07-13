批綠提名落跑人選 朱立倫：不可能讓首長不顧疫情

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨主席朱立倫今天說，疫情仍嚴峻，中央防疫指揮官竟落跑要拚台北市長選舉；不只台北，民進黨在新北和桃園也都提名落跑人選，更在新竹市創下台灣自治史上第一位現任市長落跑的惡例。

朱立倫下午在中常會上表示，全台COVID-19死亡率比先進國家的千分之一水準高了70%，指揮中心仍需一級開設，每天仍有數萬人染疫，死亡人數持續攀高，但執政當局、防疫指揮中心和地方首長卻紛紛「落跑」。

朱立倫說，在台北市，民進黨為了年底的選舉，竟然請中央防疫指揮官陳時中落跑參選，世界上罕見在死亡率還是居高不下、死亡人數不斷增加的情況下，指揮官竟落跑拚選舉；在桃園市，民進黨所提名的人選林智堅，在新竹創下台灣地方自治史第一位現任市長落跑的紀錄，而且並非接任中央或防疫職務為全民服務，而是直接落跑到隔壁的桃園市選舉。

朱立倫也說，而在新北市，民進黨提名的人選、前交通部長林佳龍，原本口口聲聲一定要選台北，卻突然轉彎要選新北市，只為了政治的考量，只為了個人的前途，北北桃三都，民進黨竟然都是這樣全面落跑。

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朱立倫表示，國民黨負責任的在北北桃推出有經驗又穩健、最能夠帶領全民的首長。包括現任新北市長侯友宜，聲望最高、最認真最努力，不談政治，每天全力為市民打拚並做好防疫工作；桃園則提名有行政經驗、又具國際觀與科技遠見的前行政院長張善政；台北則有最優秀的立委蔣萬安，努力深耕基層為市民打拚、擘劃市政願景。

朱立倫強調，國民黨是一個負責任的政黨，不可能讓現任首長不顧疫情落跑，所以在提名過程當中，或有現任首長須兼顧防疫工作，因此會負責任的適時提名現任首長。（編輯：翟思嘉）1110713