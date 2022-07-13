更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市明年恢復發重陽敬老金1200元
首頁 / 政治

批綠提名落跑人選 朱立倫：不可能讓首長不顧疫情

2022/7/13 15:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨主席朱立倫今天說，疫情仍嚴峻，中央防疫指揮官竟落跑要拚台北市長選舉；不只台北，民進黨在新北和桃園也都提名落跑人選，更在新竹市創下台灣自治史上第一位現任市長落跑的惡例。

朱立倫下午在中常會上表示，全台COVID-19死亡率比先進國家的千分之一水準高了70%，指揮中心仍需一級開設，每天仍有數萬人染疫，死亡人數持續攀高，但執政當局、防疫指揮中心和地方首長卻紛紛「落跑」。

朱立倫說，在台北市，民進黨為了年底的選舉，竟然請中央防疫指揮官陳時中落跑參選，世界上罕見在死亡率還是居高不下、死亡人數不斷增加的情況下，指揮官竟落跑拚選舉；在桃園市，民進黨所提名的人選林智堅，在新竹創下台灣地方自治史第一位現任市長落跑的紀錄，而且並非接任中央或防疫職務為全民服務，而是直接落跑到隔壁的桃園市選舉。

朱立倫也說，而在新北市，民進黨提名的人選、前交通部長林佳龍，原本口口聲聲一定要選台北，卻突然轉彎要選新北市，只為了政治的考量，只為了個人的前途，北北桃三都，民進黨竟然都是這樣全面落跑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱立倫表示，國民黨負責任的在北北桃推出有經驗又穩健、最能夠帶領全民的首長。包括現任新北市長侯友宜，聲望最高、最認真最努力，不談政治，每天全力為市民打拚並做好防疫工作；桃園則提名有行政經驗、又具國際觀與科技遠見的前行政院長張善政；台北則有最優秀的立委蔣萬安，努力深耕基層為市民打拚、擘劃市政願景。

朱立倫強調，國民黨是一個負責任的政黨，不可能讓現任首長不顧疫情落跑，所以在提名過程當中，或有現任首長須兼顧防疫工作，因此會負責任的適時提名現任首長。（編輯：翟思嘉）1110713

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族