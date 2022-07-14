主治醫師納勞基法 衛福部擬修醫療法待凝聚共識

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（中央社記者郭建伸、蘇龍麒台北14日電）時代力量立委陳椒華今天表示，醫院主治醫師面對定期契約，在約滿時遭院方無正當理由不續聘，導致工作權不保引發爭議，呼籲應將主治醫師納入勞基法。

勞動部勞動條件及就業平等司科長黃耀滄說，衛福部考量醫療型態特殊、主治醫師自主性高，將主治醫師納入適用勞基法有難行之處。衛生福利部醫事司科長吳淑慧說，衛福部2019年曾送出醫療法修法版本，修法內容包括醫師工作契約、退休保障等，但醫界對此還沒有共識，衛福部持續溝通中。

陳椒華今天與醫師詹智鈞、彰化縣議員吳韋達、彰醫盟、醫勞盟等召開記者會，黃耀滄、吳淑慧與會。

陳椒華表示，最近醫師勞動權益最大的爭議，就是主治醫師面對定期契約時，約滿遭到院方無正當理由不續聘，導致工作權不保的爭議。從被屏東基督教醫院不續聘的詹智鈞、亞東醫院皮膚科王姓醫師等案例可以明顯看出，近年來有愈來愈多醫院，學會利用定期契約這樣的武器，不續聘跟醫院高層有不同調的醫師。

她說，全體受僱醫師應該受到與勞工等同的權益保障，但2019年時，只有住院醫師才被納入勞基法。陳椒華指出，醫師納入勞基法，也存在包括工時彈性、人力缺乏等問題，擴大勞基法與84-1適用範圍，其實都只要勞動部和衛福部用行政命令就能處理。

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與會的黃耀滄說，衛福部考量醫療型態特殊、主治醫師自主性高，將主治醫師納入適用勞基法有難行之處。他說，目前衛福部推動醫療法修法，保障主治醫師的勞動權益，規劃擬定聘雇醫師的勞動權益專章，包括工作契約、職災補償、退休保、醫療業務風險等都會納入規範，勞動部會持續配合衛福部推動研議相關修法。

對於推動修法，吳淑慧說，衛福部推動醫療法修法，2019年4月有草案版本送到行政院，修法內容包括醫師工作契約、退休保障等，但目前醫界還沒有共識，相關修法持續溝通中。（編輯：張均懋）1110714