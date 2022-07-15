張善政再提論文爭議 林智堅指政治口水

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（中央社記者葉臻、吳睿騏桃園15日電）中國國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，民主進步黨桃園市長參選人林智堅論文爭議應講清楚；林智堅說，張善政一邊說要君子之爭，一邊政治口水。

張善政接受媒體聯訪表示，以科學園區管理局報告觀點，科管局事先知不知道這是論文一部分？科管局提供經費是否支持某一部分論文研究？論文有沒有表達感謝科管局經費支持？這些事先要溝通清楚，講清楚才能讓外界有信心，甚至有更清楚評斷。

林智堅上午在桃園市龍潭區接受媒體聯訪表示，他每天勤跑基層，桃園13個行政區已拜訪10個；龍潭是桃園重要客家聚落，桃園也是客家大縣市，2023年世界客家博覽會也在桃園辦。

他說，當新竹市長時，辦理過大型城市博覽會，期待得到桃園鄉親支持，明年藉世客博讓世界看見桃園和客家。

論文爭議部分，林智堅表示，這件事已進入司法程序，兩所大學都已發表聲明，絕對會以獨立公正方式，透過學術倫理委員會審定，期盼各界給予學校最大空間。

媒體詢問，張善政日前指積極輔選林智堅的桃園市長鄭文燦，像在選第3任桃園市長？

林智堅表示，他與鄭文燦分進合擊、互相補位，鄭文燦上班時間嚴守行政中立，都是公務之餘陪他活動，請張善政競選團隊做好自己的事，不要整天高高在上、糾正別人。選舉各憑本事、爭取市民支持才是關鍵。

此外，張善政說，當年前台中市長林佳龍選輸了當交通部長，蘇貞昌也是選輸了當閣揆，民進黨參選人如果選輸了，中央政府都會安排職位，算是慣例，但他不是說林智堅會選輸，而是即使選輸了，後面都還有路可走。

林智堅表示，期待張善政未來選舉過程提政見、勤跑基層，讓鄉親支持，才是大家期待的選舉文化。（編輯：李明宗）1110715