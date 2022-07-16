蔣萬安：競選團隊成形中 時機到就會公布

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市長選戰，民進黨參選人陳時中團隊已漸成形，國民黨參選人蔣萬安今天說，與黨內同志、立委夥伴、議員或參選人都有合作默契，時間到了就會公布競選團隊人事。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天出席「台北市南港區區長盃足壘球賽」開幕，接受媒體聯訪時被問及競選團隊人事，傳出蔣萬安有意找同黨立委林奕華當競選總幹事。

蔣萬安表示，不管黨內同志、立委夥伴、議員或議員參選人都給團隊很多協助，合作默契都很好，人事部分會按照既有步調公布。媒體追問具體時間點，蔣萬安回「非常快」，適當時機一到就會公布說明。

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媒體問，如何看待王必勝接任疫情指揮中心指揮官一事，蔣萬安批評，台灣疫情確診數與死亡數在世界排名都很前面，但原指揮官陳時中離開崗位參選，表示民進黨心裡只在乎選舉。

此外，媒體問有望參選的北市副市長黃珊珊該何時請辭，蔣萬安笑回，這問題已經答過好幾遍，「我快變黃副發言人了」，重申是否辭職是黃珊珊個人決定，外界在意的是不希望用行政資源選舉。（編輯：李亨山）1110716