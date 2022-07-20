內政部：台灣防制人口販運評比 連續13年獲第1級

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（中央社記者陳俊華台北20日電）內政部今天說，美國國務院19日公布2022年全球防制人口販運評比結果，台灣連續13年獲評為「第1級」國家，與美、英等國並列為最高等級，政府民間共同打擊人口販運，獲國際肯定。

內政部透過新聞稿表示，全球防制人口販運評比獲評為第1級國家，是對台灣公私協力的肯定，但不代表沒有人口販運問題，而是政府與民間都體認到人口販運侵害人權的嚴重性，攜手合作解決問題，並展現防制成效。

內政部說，對於今年美方在評比報告中提出的建議事項，包含積極調查在遠洋漁業中涉嫌勞力剝削的台灣籍漁船或台灣權宜船；擴大漁業檢查員覆蓋範圍到海外所有取得授權的港口，並在檢查中增加印尼語及菲律賓語等翻譯服務，及推動立法全面禁止扣留移工身分證件及旅行文件等。

內政部表示，多數建議事項都已納入「2021－2022反剝削行動計畫」，各部會將持續辦理相關防制工作，並透過「行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報」滾動檢討及落實執行。

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內政部指出，行政院5月已頒布實施「漁業與人權行動計畫」，結合各部會、產業界及民間力量，協力推動強化仲介管理及提升監測管理機制量能等，修正「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，規定薪資應全額直接給付船員，不得透過國外仲介代轉付，以有效避免外籍遠洋漁工遭受強迫勞動，落實外籍漁工權益保障。

內政部強調，未來將持續扮演協調會報幕僚機關角色，協調整合公私部門力量，規劃下一波的兩年防制人口販運行動計畫，提升台灣的防制人口販運工作的質量。（編輯：翟思嘉）1110720