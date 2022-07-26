中美洲銀行總裁31日來訪 高度重視台灣金融貿易市場

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）外交部表示，中美洲銀行（CABEI）總裁丹堤摩西將於31日抵台訪問，這是CABEI去年7月在台灣設立國家辦事處後首度籌組代表團訪台，展現中美洲銀行對台灣金融及貿易市場的高度重視與興趣，並凸顯雙方友誼。

外交部發布新聞稿指出，丹堤摩西（Dante Mossi）訂31日至8月5日率團共6人來台灣訪問，凸顯雙方日益深化的友好合作關係，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，摩西訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、接受外交部長吳釗燮代表政府頒贈「紫色大綬景星勳章」及款宴。

吳釗燮另將代表財團法人國際合作發展基金會（ICDF）與摩西簽署「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫－金融服務與信用保證」合作協議。摩西同時也將參加台灣加入中美洲銀行30週年暨該行駐台國家辦事處成立一週年相關慶祝活動，拜會台灣金融機構、參訪優勢產業及文經建設等。

外交部指出，摩西2018年就任後，與台灣關係密切互動良好，曾於2019年首度來訪，在任期間積極推動中美洲銀行在台灣成立該行第一個區域外辦事處，更成為政府間國際組織來台設立分支機構首例，對台灣國際參與意義非凡。

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外交部指出，今年適逢台灣加入中美洲銀行30週年，也是辦事處成立一週年，摩西訪台舉辦實體揭幕營運儀式，別具意義。

外交部指出，中美洲銀行總部設址宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa），在拉丁美洲地區各財金機構中，享有極佳信用評等。CABEI目前有15個會員國，台灣自1992年加入中美洲銀行，理事及副理事目前分別由財政部長蘇建榮及中央銀行副總裁陳南光擔任。2021年11月台灣在中美洲銀行成立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」，持續與CABEI共同合作協助中美洲友邦的國家發展，並從中協助台灣廠商拓展中美洲市場的貿易布局。（編輯：郭無患）1110726