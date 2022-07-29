蘇貞昌：具體規畫2050淨零排放 展現永續發展決心

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院長蘇貞昌今天在「行政院國家永續發展委員會第34次委員會議」致詞時表示，台灣的目標是2050淨零排放，請相關部會持續加快腳步、具體規畫，展現邁向淨零轉型的決心與魄力。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持永續會委員會議時表示，極端氣候影響愈益明顯，如英國上週高溫逾攝氏40度導致鐵軌熱到彎曲、機場跑道融化；歐洲、美國等地亦發生劇烈山林野火，中國與日本等地則暴雨不斷。

面對極端氣候變遷，蘇貞昌說，總統蔡英文去年4月22日宣布「2050淨零排放」是全世界的目標，也是台灣的國家目標，請相關部會持續加快腳步，讓「台灣2050淨零路徑規劃」更加具體，展現政府邁向淨零轉型的決心與魄力。

全球疫情爆發進入第3年，蘇貞昌表示，如何扭轉疫情對永續發展帶來的負面影響，對人類及地球是一項艱鉅的挑戰，政院今年5月已通過包含「環境部組織法」在內的組改法案並送立法院審議，希望透過政府組織改造，提升氣候治理效能。

蘇貞昌也說，台灣繼2017年後，將再次提出國家自願檢視報告，從經濟、社會、環境、政府治理及全球夥伴關係等5個面向，具體呈現台灣對永續發展的積極作為，讓台灣在永續發展的道路上持續前進。

永續會秘書處今天也報告「台灣永續發展目標與指標修正檢討情形」，蘇貞昌說，政府2019年訂定336項永續發展指標，因配合法規變革或政策調整等情事，已有129項指標提報修正，其中有部分指標推動順利、提前達標，原設定的後續指標恐不具挑戰性，故有再調整必要。

他指出，有部分指標選定與目標間的扣合度未必適切，例如不義遺址應尋求比參訪人次指標更好的方法，讓台灣人確實瞭解過去這段不公不義的歷史。

蘇貞昌要求永續會秘書處與各工作分組再進行盤整，檢討核心目標與指標訂定的妥適性，確實追蹤管考。

永續會表示，針對「2050淨零排放」已提出跨部會「12項關鍵戰略」，例如再生能源推動部分，目前台灣太陽光電一年發電量近80億度，是2016年的7倍，逐漸成為重要電力來源；交通部也投入市區公車電動化，迄今導入近1000輛電動大客車加入營運，成果顯著。（編輯：林克倫）1110729