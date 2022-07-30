傳國民黨重新評價李登輝 朱立倫否認

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨傳出有意重新評價故總統李登輝，但黨主席朱立倫今天說，沒有要重新評價，沒有這個事實；從故總統蔣中正到前總統馬英九，每個時期都很重要，不論是保衛、建設、民主、和平台灣，都是國民黨的基本理念。

媒體報導，朱立倫擬發臉書貼文，在李登輝逝世2週年之際，重新審視黨史及評價李登輝功過，引發深藍反彈。

朱立倫上午出席新北市三重區先嗇宮舉辦的新冠疫情往生者超薦法會會前受訪時表示，沒有要重新評價，沒有這個事實。

朱立倫說，過去不論是蔣中正保衛台灣、蔣經國建設台灣，開啟民主的轉型，到李登輝時代推動的民主台灣，馬英九針對區域和平的和平台灣，每一個時期都很重要。不論是保衛台灣、建設台灣、民主台灣、和平台灣，都是國民黨中心目標與基本理念，表示國民黨是最愛台灣的。

現場媒體追問，是否完全沒討論要重新評價李登輝這件事，朱立倫僅說，這應該要去問記者，不應問他。

對朱立倫被解讀有意帶領國民黨往中間路線靠攏，馬英九上午在同場合受訪時表示，國民黨現在面對的挑戰很多，應該多辦一點正事。朱立倫回應，國民黨現階段面對的挑戰非常多，馬英九說的是對的，國民黨就是一一克服挑戰。

談到美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪問台灣，朱立倫表示，對於國際友人訪問台灣，只要是對台灣區域安全、經貿、民主自由有幫助，都表示歡迎。

朱立倫稍早則透過臉書表示，他29日會見由日本前防衛大臣石破茂率領的訪台團，在席間提到，「每一個國民黨執政的時期，包括蔣公的保衛台灣、蔣經國總統的建設台灣，並開啟民主轉型、李登輝總統時期推動的民主台灣，以及馬英九總統執政時追求台灣在區域與國際中有一個和平的環境，締造和平台灣」。

朱立倫表示，石破茂等人也特別提到，日本對蔣中正以德報怨的精神相當感念，在第一次訪問台灣時，晉見當時的總統蔣經國。爾後多次來台，也熟識李登輝，更同樣拜會過馬英九。

朱立倫說，他也回應強調無論是保衛台灣、建設台灣、民主台灣、和平台灣，這都是國民黨的堅持與主張，也是中心價值。

李登輝曾任12年的國民黨主席，但卸任總統後，與國民黨漸行漸遠，2001年推動成立台灣團結聯盟並為該黨站台，被國民黨開除黨籍。（編輯：黃瑞弘）1110730