蔡其昌分享新書 傾聽民意樂當爸爸市長解決問題

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）立法院副院長蔡其昌今天到東海大學舉行「日日台中款」新書見面會，他表示，自己是3個孩子的爸爸，很了解為人父母的需求，如何幫忙年輕人解決問題就由「爸爸市長」來做。

蔡其昌今天行程滿檔，先出席東海大學東海書房開幕茶會，接著還分別在東海大學及中興大學舉辦「日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現」新書見面會，他在會中接受媒體聯訪時表示，因為自己是東海大學及中興大學的校友，所以在2校各舉辦一場新書分享會。

也是民進黨台中市長參選人的蔡其昌表示，自己是3個孩子的爸爸，很了解為人父母者對城市居住的需求，尤其現在年輕人因為經濟壓力大不敢生育，所以城市要對年輕人友善，想辦法幫年輕人解決高房價問題，還有推動營養午餐免費，只有政府加大力道協助年輕人，才能解決少子化問題，才能讓年輕人安居樂業，台中市長盧秀燕標榜自己是媽媽市長，媽媽市長做不到的事情，就由爸爸市長來做。

對於蔡其昌正展開百場市政座談會，他指出，自己的體力很好，健步如飛，原本就是行動派，不管擔任什麼角色，就是勤跑基層傾聽民意，對他而言，當市長就是要勤政，才能解決問題。

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至於中國的文攻武嚇是否會影響台灣的經濟及選舉，蔡其昌認為，大家要對台灣民主有信心，民主是台灣安身立命可以跟全世界各國往來，平起平坐最重要的基礎，任何文攻武嚇的恐嚇行動都不會成功的，台灣人民不是被嚇大的，台灣人民會捍衛自己民主自由的生活方式，這是很清楚的事情。

蔡其昌強調，台灣的問題只有內部會不會內亂，亦即中國對台灣文攻武嚇的時候，台灣內部有沒有人唱和對方，進行認知作戰來瓦解台灣的民心，這才是今天問題的關鍵，至於選舉，台灣經歷過民主化的過程，全世界都關注台灣的選舉，選舉是民主化的象徵，全世界都會捍衛台灣民主制度的進行，他不會太擔心這些問題。（編輯：黃世雅）1110806