國民黨革實院輸出青年人才 年底選戰挑大梁

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨布局年底縣市長選舉，為磨練黨內青年，在台北、桃園、基隆、高雄等縣市的競選辦公室發言人，不少是由國民黨革實院出身的藍營青年擔綱。革實院長林奕華說，將既有人才投入選戰加以磨練，加速黨內人才梯隊換血。

2022年地方選舉，各參選人團隊積極爭取黨內優秀幕僚加入，其中革實院青年團所培養的藍營青年，投入台北、桃園、基隆、高雄等國民黨縣市長參選人的團隊，藉著這次選戰，驗收攻防戰力。

林奕華受訪時說，青年團是國民黨重要的人才搖籃，她上任革實院長後規劃多場營隊，從源頭擴大人才來源，既有人才則投入選戰加以磨練，加速黨內人才梯隊換血及新陳代謝。

革實院副院長王誌慶舉例，國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊中，副發言人的職位就有多人來自青年團，包括青年團執行長蕭羽耘、前總團長田方倫、現任副團長康晉瑜，未來將給予蔣萬安團隊青年政策的構想，以及研擬議題攻防。

王誌慶說，這次桃園市長選戰，被藍營視為重中之重，也有4位來自青年團的藍營青年加入發言人團隊，包括前青年團副團長何元楷等人，未來將幫國民黨桃園市長參選人張善政籌備青年營隊等任務。桃園是六都中最年輕的城市，黨內深知，張善政需要擴大自己的青年團隊，才能更了解當地年輕人的想法，進而獲得支持。

至於藍營的艱困選區如高雄市，也可看到青年團成員的身影，像是曾任青年團總團長的呂謦煒，在參與高雄市議員初選失利後，也加入了高雄市長參選人柯志恩的團隊。

國民黨主席朱立倫上任後，培養年輕世代，像是拔擢桃園市議員參選人凌濤，成為史上最年輕的文傳會主委，以及讓年僅26歲的黨副發言人楊智伃，著手規劃本次全代會的標語與主視覺等。

藍營人士建議，除了給年輕人機會外，更要真正接納年輕的聲音，才有可能擴展年輕世代的認同。（編輯：張均懋）1110806