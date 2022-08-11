葡萄牙國會友台議員籲中國停止對台挑釁

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）針對中國連日在台海發動軍事演習，葡萄牙國會民主社會黨友台議員奧利維拉日前在媒體呼籲中國停止對台灣挑釁，強調台灣民主需要國際支持。

奧利維拉（Paulo Rios de Oliveira）8日接受葡萄牙美國有線電視新聞網黃金時間（CNN Prime Time）新聞節目邀請，分析評論目前的台海局勢。

奧利維拉首先澄清因葡萄牙不承認台灣主權，所以國會友台小組是非正式的，但非正式國會友台小組的好處是不受正式小組約20人的人數限制，但非正式台友小組無人數限制，目前已有40、50人支持。

奧利維拉表示，似乎有一項可能發起攻擊的論述正在發生，而這正是友台小組所擔憂的，所以他們正打算與剛抵任的台灣駐葡萄牙代表張崇哲討論此項議題。

奧利維拉指出，台灣雖小，但與西方國家一樣捍衛民主言論自由和兩性平權等共同價值，此刻台灣需要支持，所以他強烈要求葡萄牙的重要夥伴中國停止對台灣挑釁。

奧利維拉表示，根據他三次訪問台灣的印象，台灣人的特質是良善溫和，愛好和平，總統蔡英文也是溫和的人，但溫和不等於懦弱，台灣人民意志堅定，不畏中國恫嚇，而且任何戰爭都是愚蠢的，中國如果開戰後果會超過天安門事件好幾倍，所以中國要明智考量後果。

奧利維拉強調，台灣不是烏克蘭，全世界都在關注台海局勢，一旦中國對台動武將牽動全球。

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葡萄牙中國問題專家席瓦（Jorge Tavares da Silva）也在美國有線電視新聞節目中評論台海局勢，他也認為台灣和烏克蘭的情況不一樣，儘管中國咄咄逼人和壓迫姿態升高區域緊張，席瓦還是不太相信台海會發生戰爭，因為兩岸人民都希望盡可能和平解決紛爭。

此外，中國武力雖超過台灣數倍，但台灣武力也不容忽視，最主要是台灣人民有韌性，以漢光演習為例，全民都已做好準備，演習可以在數分鐘內街道清空避難，顯示台灣人民已經準備好隨時應戰。（編輯：韋樞）1110811