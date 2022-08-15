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林耕仁提關埔地區入學解套 盼竹市教育更完善

2022/8/15 19:28（8/15 19:46 更新）
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國民黨新竹市長參選人林耕仁（前右2）15日發表教育政策，包含學前教育、義務教育、終身學習教育再升級等方向，也提出解決關埔地區入學解套，盼讓竹市教育更為完善。林耕仁也持續走訪地方，爭取支持。（林耕仁團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月15日
國民黨新竹市長參選人林耕仁（前右2）15日發表教育政策，包含學前教育、義務教育、終身學習教育再升級等方向，也提出解決關埔地區入學解套，盼讓竹市教育更為完善。林耕仁也持續走訪地方，爭取支持。（林耕仁團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月15日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天發表教育政策，包含學前教育、義務教育、終身學習教育再升級等方向，也提出解決關埔地區入學解套，盼讓竹市教育更為完善。

林耕仁團隊發布新聞稿表示，在關埔地區學生入學問題，應以就近入學為原則，短期上會增加學校班級數、強化落實居住事實查核。中期由市府主動提供資源、鼓勵並輔導附近學校發展特色，以能疏散明星學校的磁吸效應。長期可檢討關埔二期、增設學校用地、以備未來人口增加預作準備。

林耕仁指出，在學前教育部分，提出「0到6歲國家養」新竹加強版，除現有國家政策補助，根據財政預算規模，提高竹市府補助，分擔養育責任，鼓勵生育，讓市民「願意生、歡喜養、共同育」。

林耕仁說，也將增設公立幼兒園及非營利幼兒園，讓每一學區都有專屬公立幼兒園，而每區也要設置3所定點臨托中心，並開辦夜間臨托，增加服務時間，以及補助私立幼兒園改善設備及遊樂設施，並縮減就讀公、私立幼兒園收費差距。

義務教育部分，林耕仁表示，要發展實驗、科技、雙語教育，開設軟體開發班、AI人工智能班等，讓教育課程多元化。

林耕仁說，終身學習教育再升級，具體做法包含增設社區大學，結合新竹縣市各教育及社教機構共同推展，完善終身學習機能，並能善用退休人力，活化閒置空間，開放公有場域，推動多元學習，促進銀髮樂活樂學。（編輯：方沛清）1110815

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