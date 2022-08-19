更多編輯台推薦新聞：
PTT：若被納入中介法指定線上平台 等於要我們關站
生活

PTT：若被納入中介法指定線上平台 等於要我們關站

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面
政治

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

鄭運鵬盼打造桃園兒童樂園 結合工業大城元素

2022/8/19 14:46（8/19 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）日前與高雄市長陳其邁（左）進行文創設計交流後，提出市政藍圖「桃園第一站兒童樂園」。（鄭運鵬團隊提供） 中央社記者葉臻傳真 111年8月19日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）日前與高雄市長陳其邁（左）進行文創設計交流後，提出市政藍圖「桃園第一站兒童樂園」。（鄭運鵬團隊提供） 中央社記者葉臻傳真 111年8月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園19日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬提出市政藍圖「桃園第一站兒童樂園」，結合桃園工業大城特色元素，讓兒童樂園不僅有國際級設備，也展現桃園的實力和國際吸引力。

鄭運鵬競選團隊今天發布新聞稿表示，鄭運鵬日前與高雄市長陳其邁進行文創設計交流，也進行了10分鐘PK賽，畫出心中的夢想城市。

鄭運鵬提出，未來希望捷運周邊有一個屬於桃園的兒童樂園，成為桃園市民聚會的好去處，「兒童樂園不只是一般的遊樂園，而是有桃園實力、國際吸引力的遊樂園」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭運鵬也說，他的桃園捷運三支箭，第一支箭就是兒童樂園，桃園是工業大城，有很多精密機械、電子產業，希望這些元素能規劃在兒童樂園的設施裡面，不僅要有國際級的設備，也要展現桃園的實力。

鄭運鵬說，北台灣人口佔全國1/3以上，但只有1個兒童樂園，桃園捷運路網將打造北北桃1小時生活圈，若桃園有兒童樂園，相信能給很多小朋友、爸爸媽媽、阿公阿嬤新的選擇。（編輯：唐聲揚）1110819

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族