鄭運鵬盼打造桃園兒童樂園 結合工業大城元素

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（中央社記者葉臻桃園19日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬提出市政藍圖「桃園第一站兒童樂園」，結合桃園工業大城特色元素，讓兒童樂園不僅有國際級設備，也展現桃園的實力和國際吸引力。

鄭運鵬競選團隊今天發布新聞稿表示，鄭運鵬日前與高雄市長陳其邁進行文創設計交流，也進行了10分鐘PK賽，畫出心中的夢想城市。

鄭運鵬提出，未來希望捷運周邊有一個屬於桃園的兒童樂園，成為桃園市民聚會的好去處，「兒童樂園不只是一般的遊樂園，而是有桃園實力、國際吸引力的遊樂園」。

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鄭運鵬也說，他的桃園捷運三支箭，第一支箭就是兒童樂園，桃園是工業大城，有很多精密機械、電子產業，希望這些元素能規劃在兒童樂園的設施裡面，不僅要有國際級的設備，也要展現桃園的實力。

鄭運鵬說，北台灣人口佔全國1/3以上，但只有1個兒童樂園，桃園捷運路網將打造北北桃1小時生活圈，若桃園有兒童樂園，相信能給很多小朋友、爸爸媽媽、阿公阿嬤新的選擇。（編輯：唐聲揚）1110819