浮洲合宜宅不法買賣遭起訴 內政部籲勿投機觸法

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（中央社記者陳俊華台北22日電）內政部今天說，浮洲合宜住宅「假債權、真買賣」案，經監院將疑涉不法案件函請檢察機關偵查後，營建署協助調查並委任律師提起刑事告訴，目前已查獲不法集團並由新北地檢署偵查起訴。

內政部透過新聞稿指出，經刑事局分析，涉案的39個物件所有法拍卷宗資料，並清查相關70餘個帳戶、近萬筆金流，發現該集團利用經營的房屋仲介公司員工，及其他取得承購合宜住宅資格的第三人，成功預購浮洲合宜住宅後，招攬有意購買對象。

內政部說，該集團再透過偽造虛假債權、申請本票裁定、強制執行法拍、不點交等程序，規避限制移轉所有權規定，從中謀利。相關人等行為涉犯刑法第339條詐欺、第210條偽造文書等罪嫌，移送法辦後經新北地檢署起訴101人。

內政部表示，監察院調查認定的39案可疑法拍案件，營建署也將相關案件地址公告在官網，提醒不動產業者及民眾，勿仲介或購買相關物件，以免衍生不必要的交易糾紛。

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內政部指出，為杜絕合宜住宅承購人透過法院拍賣規避閉鎖期行為，營建署主動清查其他浮洲合宜住宅法拍情形，目前發現有7案的手法，與監察院認定為可疑法拍的操作方式相近，已向新北地檢署提出告訴，將持續配合檢調調查，並提起民事訴訟，並關注合宜住宅法拍情形。

內政部表示，提醒民眾應遵守合宜住宅移轉規定，切勿心存僥倖，聽信不法集團所言，藉簽訂假債權證明買賣合宜住宅，讓自身涉入刑法詐欺與偽造文書等違法行為，損害自身權益。（編輯：林興盟）1110822