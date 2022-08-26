台北燈節經費爭議 柯文哲喊告四叉貓：每天造假

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）台北市長柯文哲今天再被問及台北燈節經費爭議一事，怒斥「我真的要告他，每天造假，受不了」、「什麼貓的啊」，回去要找法務局討論。

網紅四叉貓爆料說2018台北燈會有一個「5000萬元的黑洞」，北市府發言人陳智菡昨天澄清，是承辦廠商主張說除了得標金額外還額外做很多內容，要求市府再給好幾千萬元，最後廠商拿出200多萬元的單據，市府又再補了200多萬元給廠商，而影射柯文哲與廠商見面「完全不是事實」。

柯文哲今天出席2022台北城市博覽會開幕記者會，接受媒體聯訪時被問及此事，怒斥「我真的要告他，每天造假，受不了」，回去要找法務局討論。

媒體追問是誰造謠，柯文哲說「什麼貓的啊」、「告啊怎麼不告，鬼扯、說謊，當然告」。

此外，被問及城市博覽會對民眾有無吸引力，還是只是柯文哲卸任前的大內宣，柯文哲坦言內容太多，很有興趣的人才有辦法耐下性子都看完，恐怕線上會比線下更好看；至於有無可能像基隆城博破百萬人次造訪，柯文哲回不曉得，展期有10多天，之後才知道。

因副市長黃珊珊明天城博正式開幕後請辭投入選戰，被問到是否擔心城博被政治化或模糊焦點，柯文哲回「反正工作到最後一秒」就讓黃珊珊發言。

黃珊珊表示，每天都要把最後工作做好，城博是她督導的工作，開幕之後她的階段性任務就完成。各局處都非常用心、以市民更能夠了解的方式呈現政策，「這7、8年對於台北市未來的進步要持續下去這件事，我相信這個展已經達到它的效果」。

媒體追問柯文哲，到了9月只剩下一個副市長，柯文哲身為市長又是他籌組的台灣民眾黨主席，該如何平衡工作量。

柯文哲說，府層級長官有8人，市長1人、副市長3人、秘書長1人、副秘書長3人，屆時把8個人工作分配給6個人，沒有想像那麼嚴重，不過還是累了一點。（編輯：李錫璋）1110826