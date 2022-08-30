社宅政策交戰煙硝味濃 黃珊珊：降租是短視近利

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊指競爭對手黃珊珊稱社宅降租補貼政策恐破產是謊言。對此，黃珊珊今天表示，只爭取眼前選票紅利為短視近利，社宅政策需精算和永續經營。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊宣布參選後，首次掃街拜票行程選擇在「本命區」內湖出發，她今天走訪碧山巖、湖光市場和737商圈等處，全力爭取選民支持。

黃珊珊今天回娘家「強勢本命區」拜票，媒體詢問她在其他行政區的選戰策略為何？黃珊珊表示，這裡是自己的「娘家」，每次做重要決定都會和內湖守護神開漳聖王報告，並祈求護佑。

黃珊珊說，她24年前參選台北市議員時拿下第一高票，當時並無特殊家世背景和財力支援，都是選民一票一票投出來的，所以非常感謝港湖區選民支持，這20多年來都非常認真做法律服務、選民服務和爭取港湖區建設，陪著港湖區一起成長、進步。黃珊珊也表示，選舉拜票行程會一區、一區安排，全北市都是本命區。

媒體追問如何看陳時中喊話希望支持者趕快出來？黃珊珊認為，自己宣布參選時已說過，台北市民8年前就已超越藍綠，拋下被政黨綁架，政黨政治在北市已走到瓶頸，多數市民都是無色的，重點在於要如何努力爭取更多中間選民認同。

黃珊珊昨天談及陳時中和國民黨台北市長參選人蔣萬安所提社宅調降、打折租金政策恐導致破產，陳時中競選團隊政策小組總召集人管碧玲認為黃珊珊說的是「謊言」，欠大家3個道歉。

對此，黃珊珊回應表示，中央才應先道歉， 中央蓋了多少社宅？若只是爭取眼前選舉的選票紅利，卻不顧將來社宅長期管理、維護的相關配套，長期用公務預算挹注社宅會排擠其他建設和福利，如此方式才是短視近利。

黃珊珊指出，社宅政策要做的是永續經營，不是口號、而是需要精算；住宅基金本應有其自償性，弱勢民眾可用補貼方式處理，這是永續原則，而非短視近利。

至於媒體人爆料，國民黨已針對出席力挺黃珊珊參選的藍營里長蒐證，以及是否擔憂泛藍分裂歷史重演？黃珊珊表示，蒐證是國民黨的家務事，對自己來說每個人都是她的朋友，且終結藍綠對立和惡鬥的最好方法，就是「讓黃珊珊當選」。黃珊珊認為市民是沒有顏色的，全北市都是自己要搶的票。（編輯：屈享平）1110830