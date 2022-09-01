黃珊珊推進化雙軸線 忠孝東路漫步如香榭大道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊1日在台北舉辦第一場政策發表記者會，向市民說明政策願景。中央社記者張新偉攝 111年9月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北1日電）前北巿副市長黃珊珊今發布政見主題「首都進化雙軸線」，7大計畫中「忠孝東路漫步道」，串連華山、東區、大巨蛋、信義商圈等打造舒適步行環境與自行車道，就像巴黎香榭大道。

無黨籍台北市長參選人、前台北巿副巿長黃珊珊今天舉辦第一場政見發表記者會，主題是「首都進化雙軸線」，內含7大計畫，分別往西為「艋大大計畫」、往東為「忠孝東路漫步道」、往北的「光鏈大道」及「關渡亞運主題園區」、往南的「城南羅斯福計畫」及「南方公園計畫」，以及首都中央公園的「大圓山計畫」。

黃珊珊指出，雙軸線以東西區門戶計畫為基礎，延伸出河岸雙星ROD（河岸導向都市再發展策略）的「艋大大計畫」，推動艋舺、大稻埕、大龍峒的艋大大再生計畫，讓北市最早發展的河域沿岸，不能輸給對岸新北巿的板橋及蘆洲。

「忠孝東路漫步道」部分，黃珊珊表示，重新改造人行空間，沿線串連華山藝文特區、三創、東區頂好商圈、大巨蛋、信義商圈、北流，最後到南港車站，打造舒適的步行環境與自行車道，就像法國巴黎香榭大道。

黃珊珊說，軸線往北的「光鏈大道」要從台北車站往北走，以TOD（大眾運輸導向發展）思維，往北的捷運沿線一直到關渡捷運站，沿線建構台北綠廊帶。

黃珊珊說，將打造出「關渡亞運主題園區」作為主要場地，並結合鄰近的北投士林科學園區及社子島用地，北士科建置自由車場與足球場設施，社子島公園作為水域運動中心；為爭取2038年亞運會，須花16年來準備，同時凝聚台北巿民共識，場館最後可交由台北大學來經營，不管怎樣都不浪費。

黃珊珊說，往南走的「城南羅斯福計畫」，希望能打造一個媲美巴黎左岸拉丁區的「台北右岸」人文藝術文化鎮；文山區將結合文山森林公園、動物園、貓空，重新打造能提供全年齡層休憩娛樂的「南方公園」。

黃珊珊提到，「大圓山升級計畫」為首都進化的重點指標，結合花博公園、美術館、圓山遺址、大佳河濱公園及周邊地帶，構建全新的「首都中央公園」。

媒體提問，對於松山機場遷建的看法以及社子島公園若作為水域運動中心，目前當地居民抗爭要如何改善因應。

黃珊珊回應，機場遷建牽涉中央，應看中央做法，她會先依計畫整併大圓山；社子島區域徵收今年應該會送到中央，如果有不同意見應該要繼續溝通，整體計畫仍要看多數人的利益，不能因抗爭而不去規劃，亞運就是有水上運動，如果沒有備好設施，應該申請不到亞運。

媒體問，許多計畫似乎與現行柯巿府差不多，恐遭質疑沒有新意，若選上巿長施政會不會有柯文哲的陰影。

黃珊珊回應，就像大巨蛋留下來就要處理，應在現有基礎上往前走，並不是「柯規黃隨」，重點在於是否對巿民有利，不利的就取消，有利的就應該繼續執行。

黃珊珊強調，她提出的是未來願景，像是30年內就要汰換掉幾千棟的舊公寓（已有30至50年歷史），另30年內須將200多所學校改建，如果現在不規劃，以後就來不及了，該做的事情就是要做，而不是因為是某某人做的就不做。

巿長柯文哲近日指示小巨蛋2、3樓觀眾不得站立、跳動，引起娛樂圈指矯枉過正。黃珊珊說，去年就發生類似狀況，小巨蛋地質真的不夠好，須找到中間平衡點，巿府有召開專家會議，應會做專業判斷。

邀對手每週政策辯論部分，黃珊珊重申，若有政見應該以辯論方式呈現，她是已經跟電視台簽好同意書了，尊重對手的意願。

親民黨主席宋楚瑜是否相挺？黃珊珊回應，宋楚瑜有說要看政見，她現在就提出政見了，且親民黨有派二名幹部到她的競選總部。（編輯：李亨山）1110901