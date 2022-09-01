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首頁 / 政治

登記參選新竹市長 沈慧虹：延續新竹大建設

2022/9/1 16:06（9/1 16:11 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前左3）1日在同黨立委柯建銘（前左4）、競選總督導鄭宏輝（前左2）及桃園市長鄭文燦（前右4）等陪同下，到新竹市選委會完成登記參選，眾人也齊呼口號，展現綠營大團結氣勢。中央社記者郭宣彣攝 111年9月1日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前左3）1日在同黨立委柯建銘（前左4）、競選總督導鄭宏輝（前左2）及桃園市長鄭文燦（前右4）等陪同下，到新竹市選委會完成登記參選，眾人也齊呼口號，展現綠營大團結氣勢。中央社記者郭宣彣攝 111年9月1日
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（中央社記者郭宣彣新竹市1日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天完成登記，她表示，過去8年她用公共建設翻轉新竹，將以過去累積的經驗、能力和執行力，為市民打造更幸福的未來。

今天上午9時許，沈慧虹在民進黨立委柯建銘、競選總督導鄭宏輝及桃園市長鄭文燦陪同下，到新竹市選委會完成登記，也展現綠營大團結。

沈慧虹向中央社記者表示，她是交通專業出身，擔任新竹市副市長期間，成功引進微笑單車進駐新竹市，未來她要讓新竹市從幸福城市進化到「超級城市」。

沈慧虹也提出6大政策願景，包含科技首都、先進軌道、未來教育、幸福加倍、舊城再起、宜居生活，要讓竹市發展更好。

沈慧虹指出，她在竹市住了8年，不是為選舉才空降，她了解市民的需求與感受，選舉至今她勤走地方，期盼將過去累積的經驗、能力和執行力，化為政策向市民說明。

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民進黨桃竹竹苗總督導、桃園市長鄭文燦致詞時指出，新竹市是非六都進步最多的幸福城市，已成為城市治理典範，沈慧虹過去擔任新竹市副市長，參與擘劃新竹的大發展，展現專業、耐心和執行力，未來更可以無縫接軌，帶著新竹市穩健向前走。

柯建銘接受媒體訪問時表示，沈慧虹為城市治理的經驗者，過去她穿梭新竹大街小巷，解決了公道三難題，未來新竹要繼續中央與地方合作建設，包含五楊高架向南延伸、大車站、輕軌與台大醫院新竹分院湳雅院區等大建設，只有沈慧虹能延續。（編輯：張雅淨）1110901

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