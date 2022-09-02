黃敏惠登記參選尋求連任 打造嘉市成台灣新都心

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尋求連任的嘉義市長黃敏惠（前中）2日在國民黨籍嘉義市議員及參選人等人陪同下，前往嘉義市選委會登記參選。中央社記者黃國芳攝 111年9月2日

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）國民黨尋求連任的嘉義市長黃敏惠今天到嘉義市選委會登記參選，她說，過去4年努力，嘉義市成為幸福及五星城市，未來目標西區大發展、東區大進步，嘉義市成為台灣新都心。

黃敏惠接受媒體聯訪時表示，過去4年努力，嘉義市不斷進步，讓嘉義市成為幸福及五星城市；打造幸福進行式，就是嘉義市的未來式，未來目標西區大發展、東區大進步，打造嘉義市成為台灣新都心。

黃敏惠指出，交通帶動未來城市的發展，嘉義市正如火如荼進行鐵路高架化工程，並將與其他交通建設互相串連，連結鄰近縣市的科學園區，嘉義市未來會成為園區的生活圈，年輕人就有更多創業、就業好機會，長輩也能自在安養。

黃敏惠也向支持者喊話，面對現在各種選舉的抹黑、抹紅，「謠言唔通聽、奧步唔免驚、心頭抓乎定、勇敢向前行、嘉義一定贏」。

黃敏惠今天在家人及國民黨籍嘉義市議員及參選人陪同下，先於嘉邑北門上帝廟集結、參拜祈福後，步行前往嘉義市選委會進行登記，爭取連任。

對於民進黨嘉義市長參選人李俊俋呼籲黃敏惠勇敢站出來參加辯論，把市政說清楚。黃敏惠說，目前無此計畫。（編輯：郭諭儒）1110902