更多編輯台推薦新聞：
iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300
首頁 / 政治

黃敏惠登記參選尋求連任 打造嘉市成台灣新都心

2022/9/2 14:40（9/2 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
尋求連任的嘉義市長黃敏惠（前中）2日在國民黨籍嘉義市議員及參選人等人陪同下，前往嘉義市選委會登記參選。中央社記者黃國芳攝 111年9月2日
尋求連任的嘉義市長黃敏惠（前中）2日在國民黨籍嘉義市議員及參選人等人陪同下，前往嘉義市選委會登記參選。中央社記者黃國芳攝 111年9月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）國民黨尋求連任的嘉義市長黃敏惠今天到嘉義市選委會登記參選，她說，過去4年努力，嘉義市成為幸福及五星城市，未來目標西區大發展、東區大進步，嘉義市成為台灣新都心。

黃敏惠接受媒體聯訪時表示，過去4年努力，嘉義市不斷進步，讓嘉義市成為幸福及五星城市；打造幸福進行式，就是嘉義市的未來式，未來目標西區大發展、東區大進步，打造嘉義市成為台灣新都心。

黃敏惠指出，交通帶動未來城市的發展，嘉義市正如火如荼進行鐵路高架化工程，並將與其他交通建設互相串連，連結鄰近縣市的科學園區，嘉義市未來會成為園區的生活圈，年輕人就有更多創業、就業好機會，長輩也能自在安養。

黃敏惠也向支持者喊話，面對現在各種選舉的抹黑、抹紅，「謠言唔通聽、奧步唔免驚、心頭抓乎定、勇敢向前行、嘉義一定贏」。

黃敏惠今天在家人及國民黨籍嘉義市議員及參選人陪同下，先於嘉邑北門上帝廟集結、參拜祈福後，步行前往嘉義市選委會進行登記，爭取連任。

對於民進黨嘉義市長參選人李俊俋呼籲黃敏惠勇敢站出來參加辯論，把市政說清楚。黃敏惠說，目前無此計畫。（編輯：郭諭儒）1110902

尋求連任的嘉義市長黃敏惠（前中）2日前往嘉義市選委會登記參選，她表示，未來目標西區大發展、東區大進步，盼打造嘉義市成為台灣新都心。中央社記者黃國芳攝 111年9月2日
尋求連任的嘉義市長黃敏惠（前中）2日前往嘉義市選委會登記參選，她表示，未來目標西區大發展、東區大進步，盼打造嘉義市成為台灣新都心。中央社記者黃國芳攝 111年9月2日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
登記參選竹北市長 林為洲：打造幸福城市