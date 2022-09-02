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中選會：1萬9825人登記參選九合一 30人角逐六都

2022/9/2 23:52
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（中央社記者賴于榛台北2日電）中央選舉委員會晚間發布新聞稿指出，民國111年地方公職人員選舉候選人申請登記2日截止，共有1萬9825位候選人完成登記，競爭1萬1023個名額；其中直轄市長部分，共有30人登記角逐。

中選會指出，此次選舉候選人登記，計有30位直轄市長、745位直轄市議員、65位縣（市）長、941位縣（市）議員、489位鄉（鎮、市）長、3383位鄉（鎮、市）民代表、20位直轄市山地原住民區長、92位直轄市山地原住民區民代表、1萬4060位村（里）長候選人完成登記。

根據111年直轄市長選舉候選人登記彙總表，直轄市登記參選部分，台北市共有12人、新北市2人、桃園市4人、台中市3人、台南市5人，以及高雄市4人。

中選會說，將與直轄市、縣（市）選舉委員會在10月14日前完成候選人資格審查，符合資格的候選人，將由直轄市、縣（市）選舉委員會在10月21日辦理號次抽籤。

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另外，此次選舉應選名額共計1萬1023名，分別是直轄市長6名、直轄市議員377名、縣（市）長16名、縣（市）議員533名、鄉（鎮、市）長198名、直轄市山地原住民區長6名、鄉（鎮、市）民代表2089名、直轄市山地原住民區民代表50名、村（里）長7748名。

中選會表示，登記5天以來的各項選舉統計情形、各政黨每天推薦候選人情形、登記候選人名單，可見中選會網站投票專區。（編輯：林克倫）1110902

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