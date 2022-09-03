九三軍人節 各政黨感謝國軍堅定保衛國家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北3日電）今天是九三軍人節，國民黨表示，近日台海局勢緊張升溫，面對頻繁的中共軍演侵擾，國軍的角色非常重要，誠摯感謝國軍朋友們站在第一線，堅定保衛國家，守護人民安全的付出。

國民黨表示，民國34年的9月3日，是中華民國抗日戰爭勝利紀念日，不能忘記當年先賢先烈為國家犧牲奉獻的精神，國家能有穩定發展、人民有安穩生活，都是因為國軍的努力才能有今日繁榮安定。

國民黨指出，作為負責任政黨，再三強調台灣需要加強國防（Defense）實力及增加對話（Dialogue）機會的「2D戰略」，目的就是要做國軍最大後盾，讓台灣的和平獲得保障。

時代力量透過臉書表示，不論是重大事故的救災救護，或是本土疫情最嚴峻時刻，總會看見國軍弟兄投入前線協助的身影；面對中共近期在台海周遭持續舉行軍事訓練，挑動台海情勢，國軍官兵也高度戒備，隨時做好迎敵準備。

時代力量指出，在中共恣意升高台海情勢的危急時刻，要再度強烈譴責中共不負責任的挑釁行為，台灣人民會持續堅定支持國軍，一起當官兵弟兄姊妹們最溫暖後盾；此外，也將持續針對國軍改革議題，讓第一線弟兄姊妹能無後顧之憂為國家奉獻。

台灣基進今天也邀請軍眷舉行記者會，表達對國軍及全民防衛的強力支持，同時呼籲國軍應革除國民黨遺毒，確立正確的敵我意識。（編輯：林克倫）1110903