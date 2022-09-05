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美加紐澳歐洲與邦交國9/12起恢復免簽入境
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美加紐澳歐洲與邦交國9/12起恢復免簽入境

2022/9/5 14:34（9/5 14:45 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝5日表示，12日開始，將恢復對美加紐澳、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇。圖為松山機場防疫人員引導入境旅客乘坐防疫計程車。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝5日表示，12日開始，將恢復對美加紐澳、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇。圖為松山機場防疫人員引導入境旅客乘坐防疫計程車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北5日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，從9月12日開始，將恢復對美加紐澳、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇。

疫情指揮中心今天下午舉行記者會，外交部領務局長葉非比出席說明指出，鑒於多數國家都已恢復疫情前的邊境管制，這波開放恢復免簽證待遇的國家，也都已經恢復給台灣免簽證待遇。

葉非比表示，免簽證待遇可從事商務、參展、考察、國際交流、探親、社會訪問等無需申請許可的活動，但如果要從事其他需要主管機關許可的活動，或停留期間會超過免簽證期限，或要傳教弘法，從事需要資格審查的活動，仍要向外交部駐外館處申請簽證。

王必勝表示，入境總量上限仍維持每週5萬人，免簽證入境者仍需遵守現行入境檢疫規範，要做唾液篩檢PCR，並進行3+4天居家隔離。（編輯：郭無患）1110905

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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