111年外交等4項特考落幕 初估錄取率為17.68%

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（中央社記者陳俊華台北5日電）考選部今天指出，111年外交等4項公務人員特考，3日到5日已順利完成，這4項考試總計報考人數2277人，最後一節到考人數1471人，初估錄取率為17.68%。

考選部透過新聞稿表示，111年公務人員特種考試外交人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族特考，3日到5日在台北、南投、屏東、花蓮及台東等5考區縣市政府通力合作下，順利圓滿完成。

考選部說，這4項考試總計報考人數2277人，包含外交人員548人、國際經濟商務人員89人、民航人員408人、原住民族1232人；經試務處統計，最後一節到考人數1471人，初估錄取率為17.68%。

考選部指出，其中國際經濟商務人員外語個別口試及民航人員英語會話共設19組，報考人數計497人、到考人數計329人；實際到考人數以榜示後登載考選部網站考選統計項的資料為準。

考選部表示，原住民族特考是國家照顧原住民族就業權益，所專設的國家考試，讓有志於服公職的原住民族進入公部門服務，增進公務職場上族群與文化融合。為利原住民族語言傳承，配合原住民族語言發展法規定，從110年1月1日起，報名這項考試應取得原民會核發的原住民族語言能力認證初級以上合格證書。

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考選部說，原民會也配合應考資格變革，從110年起一年舉辦2次原住民族語言能力測驗認證考試，歡迎有意加入公職行列的原住民族踴躍報考，為原住民族公共事務貢獻所長。

考選部指出，公務人員考試是配合中央及地方政府機關人力需求及業務推展所設，為利共同衡鑑出符合用人機關的適格人才，在維持考選制度程序公平前提下，將研議擴大用人機關參與選才制度，以滿足政府特殊用人需求，落實特考特用的精神。（編輯：林興盟）1110905