8月人口續正成長 結婚對數4315對創今年新低

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（中央社記者賴于榛台北9日電）根據內政部最新統計資料，截至8月人口總數為2319萬4554人，負5928人、社會增加1萬418人，整體較7月增加4490人，已連續2個月人口正成長；另外，今年8月結婚對數4315對創下新低，低於離婚對數。

根據內政部民國111年8月的戶口統計資料，截至今年8月底，人口總數為2319萬4554人，與去年同期相比減少25萬7283人，與7月比較則增加4490人。

統計顯示，今年8月出生數為1萬1902人，折合年粗出生率為千分之6.04，相較去年同期減少686人，但較7月增加952人；死亡數1萬7830人，折合年粗死亡率為千分之9.05，比起去年同期增加2878人，相比7月減少385人。

另外，8月遷入人口數為9萬9646人，對比去年同期增加9481人，較7月減少1909人；遷出人口數為8萬9228人，相較去年同期減少1萬7369人，也比7月減少1276人，淨遷入人口數為1萬418人。

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出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣8月人口自然增加為負5928人；如果以指遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」，8月則為1萬418人。整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加4490人。

不過，8月結婚對數創下今年新低，且低於離婚對數。8月結婚對數4315對，包含不同性別4174對，相同性別141對，折合年粗結婚率為千分之2.19；離婚對數則為4787對，折合年粗離婚率為千分之2.43。（編輯：翟思嘉）1110909