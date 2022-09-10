沈慧虹成立香山競選總部 柯建銘站台宣示必勝

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前中）10日成立香山競選總部，與黨籍提名參選人共同展現必勝決心，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前右3）到場站台。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月10日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天成立香山競選總部，立法院黨團總召柯建銘到場站台，與黨籍提名參選人們一同宣示必勝，要在香山地區拿下好成績。

沈慧虹致詞表示，在香山區成立競總，未來也會在北區演藝路成立競選總部，是民進黨在新竹市選戰中首次設立「雙總部」，展現必勝決心。

民眾黨竹市長參選人高虹安日前指香山區R1道路開通案是市府將新台幣43億元退回不做的說法。沈慧虹接受媒體聯訪時強調，R1道路過去是因為環評未過，也有徵收民眾房子的爭議，市府當時經過審慎評估，決定以民為本、暫緩推動。

針對近日藍、白陣營接連批評「看不到香山有建設」，沈慧虹指出，過去竹市府在香山投入超過70億元經費，17公里海岸、華德福學校、打通公道三路、新闢三姓橋路，還有香山運動中心和田徑場的改造，希望對手不要為了選舉就對地區的進步選擇性遺忘，假裝看不見。

關於民眾黨主席柯文哲今天也到香山幫高虹安造勢，沈慧虹表示，竹市府近8年積極在香山的交通、醫療、教育和觀光上追趕進度，高虹安為了選舉找柯文哲一起到香山當觀光客，鄉親心中自然有一把尺。

柯建銘致詞表示，過去8年前市長林智堅、副市長沈慧虹團隊推動的都是實在建設，而國民黨對手林耕仁把議員當副業、經營地方生意，高虹安則對新竹市很陌生、選舉到了才到新竹考察。

柯建銘說，他為新竹市投入一輩子，新竹市是他的故鄉，呼籲民眾支持沈慧虹，也支持年輕有理想的民進黨提名議員候選人，再創偉大的新竹市。（編輯：方沛清）1110910