3名台北市長參選人同台為藝術發聲 互提看法政見

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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊繼昨天同台羽球活動，今天再共同出席台灣當代一年展開幕活動，3人抵達時分開入座、未互動，致詞時分別提出對藝術文化看法政見。

民進黨籍台北市長參選人陳時中、國民黨籍台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊下午陸續出席「2022台灣當代一年展」特展開幕式活動，這是3人繼昨天出席羽球公益賽開幕儀式後再度同台。陳時中抵達會場時，先前往觀展，蔣萬安則是出席開幕活動後觀展。

陳時中致詞說，藝術可看見人的內心，希望透過藝術展現更多善的本質，一定支持藝術，不管提供更多藝術場館或支持藝文相關產業，都希望藝文產業能越來越興盛，自然可培養更多藝文人士。

黃珊珊致詞時表示，台北市政府很支持藝術文化，藝術家需要是表演場域及政府提出扶植措施，地方政府責任是提供更多場域，並邀請國際藝術家到城市進駐及提供更多相關服務，且應讓藝文滲透進民眾生活。

蔣萬安致詞時指出，這段期間與很多年輕藝術家接觸，他們反映，台北沒合適實驗劇場及展演空間，未來應要提供足夠預算比率給年輕新興藝術家，不是只針對大型藝術團體，且展場空間應給予友善租金優惠。

他說，希望台北未來能辦大型國際藝術展覽活動，且期許台北可被納入國際藝術地圖，也就是讓許多國際藝術展覽把台北當為展出地點，並透過城市美學再造，形成居民共識，未來規劃相關市政內容，可提出以市民需求為核心設計思考模式，讓藝術文化持續在台北往前邁進。（編輯：張銘坤）1110910