網傳紙製投票匭會作票？中選會：不實訊息勿轉傳

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（中央社記者陳俊華台北13日電）中選會今天說，網傳紙製票箱不透明、容易作票，是不實訊息，紙製投票匭也屬制式投票匭，且低成本、使用更便利；選務辦理有公開透明的監票程序，不可能有所謂作票情事。

中選會透過新聞稿表示，11月26日將舉行地方公職選舉投票暨辦理18歲公民權入憲的修憲複決公投。社群媒體卻有人一再轉傳「中選會票箱不透明，就會作票」或是「中選會票箱不透明，不可再用紙箱，紙箱作票空間太大；需改用透明或半透明壓克力箱」等不實訊息。

中選會指出，依憲法、公職選罷法與公投法等規定，無論選舉或公投，都應以普通、平等、直接及無記名單記投票方法施行；投票時禁止將圈選內容公開或出示他人，更禁止任何人窺視刺探他人投票秘密。

中選會說，從2012年起，中選會依各界建議規劃設計紙製投票匭，其後依法定程序修正投票匭式樣，增訂傳統投票匭以外的紙製投票匭規格，因此紙製投票匭也屬制式投票匭，並從2014年地方公職人員選舉就採行至今，並無網傳紙製投票匭並非制式投票匭的情形。

中選會表示，傳統投票匭採強化玻璃纖維、不鏽鋼等材料製作或使用鋁合金及塑膠瓦楞板等材質製作而成，有製作、搬運、維修及保管不易等缺點，故中選會及各地選委會自2014年起即已使用紙製投票匭辦理投開票作業，並漸次汰換及取代傳統投票匭。

中選會說，紙製投票匭具有低成本、使用更便利等優點，許多民主國家都採用，並獲選務人員及投票權人好評；因此請勿聽信或轉傳「中選會票箱不透明，不可再用紙箱」或「需改用透明或半透明壓克力箱」等不實訊息，以免觸法。

中選會強調，所有公職人員選舉與修憲複決公投，都是由中選會及各地選委會依法辦理，各地選委會主委也是由地方政府三長（由直轄市及縣市長、副首長或秘書長）擔任為主，且選務人員以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教人員兼辦選務，各地選務人員奉公守法，並依法辦理選務。

中選會說，選務辦理有公開透明的監票程序，例如投開票所內負責監票的監察員，是由政黨或候選人依法推派產生；投票前都會展示空票匭，投票結束後進入開票時，也允許公眾錄影。中選會電腦計票統計結果，與全國各地投開票所開票結果相符，不可能有所謂作票情事。（編輯：翟思嘉）1110913