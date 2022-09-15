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瓜地馬拉研擬國家發展方向 盼參考台灣經驗

2022/9/15 09:36
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（中央社記者黃雅詩台北15日電）友邦瓜地馬拉總統府「計畫規劃局」13日晚間與台灣國家發展委員會舉行視訊會議，針對部會協調機制、國土規劃、公民社會參與等議題深度交流，盼汲取台灣經驗作為瓜國制度化發展的參考。

駐瓜地馬拉大使館告訴中央社，瓜地馬拉總統府「計畫規劃局」（SEGEPLAN）成立於1954年，直接隸屬瓜地馬拉總統管轄，主要職能是提供瓜國政府各公部門機關指導、諮詢及技術性協助，範圍涵蓋公共政策、投資、規劃與計畫發展合作等方向擬定過程。

駐瓜大使館表示，透過駐館安排，台灣國發會綜合規劃處長張惠娟13日晚間與瓜國「計畫規劃局」總管合作與聯盟發展業務副局長蒙特（Franco MARTÍNEZ MONT）視訊會議，分享兩國發展規劃、評估及管考等面向的經驗。

台灣方面計有國發會綜合規劃處及管制考核處共5位代表與會，瓜方則由蒙特帶領處長級成員共7位參與，駐瓜地馬拉大使鄭力城與館員也參與會議。

張惠娟在會中介紹國發會業務職掌、政府機關計畫與預算分工、台灣國家發展計畫沿革及計畫編擬，以及跨部會協調管考等。雙方接著在問答過程中討論部會間協調機制、國土規劃及公民社會參與等議題，會議歷時一個半小時。

蒙特表示，期盼藉由本次交流，汲取台灣的國家發展經驗，作為瓜國制度化發展的參考。

駐瓜地馬拉大使館表示，台灣在1950年代時期是外援接受國，到1980年代轉型成為有能力貢獻國際社會的合作夥伴，具豐富的發展與轉型經驗，這次視訊會議提供瓜、台兩國在推動國家發展歷程與經驗的交流，有助增進相互瞭解與合作。（編輯：郭無患）1110915

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