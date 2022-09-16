周江杰提政見 湖口推自然葬、竹東設青創基地

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民進黨新竹縣長參選人周江杰16日發表政見，提出在湖口鄉推廣環保自然葬，並在竹東鎮成立新的「原客青創基地」。（周江杰競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月16日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天發表政見，提出在湖口鄉推廣環保自然葬，因設生命紀念園區會造成交通壅塞。也在竹東鎮設立「原客青創基地」。

周江杰在政見發表會表示，爭取連任的新竹縣長楊文科提出湖口生命園區計畫，不但落伍且沒必要，一旦成真將害已經很塞的國道1號湖口交流道更難抒解車潮。

周江杰認為，新竹縣是年輕的城市，葬禮的形式會不斷隨著科技和觀念改變，未來將致力推廣環保自然葬，推動將新竹縣原有的公墓進行公園化改造，既符合環保又能夠節省墓地，在開滿花朵、種滿綠樹的森林公園之中，先人可安詳、自在。

周江杰也指出，湖口鄉毗鄰火車站的達生陸橋因高架化設計造成兩側相鄰的商圈沒落，未來將推動湖口段鐵路地下化可行性評估，同時也推動湖口電纜地下化，讓街景更乾淨亮麗。

此外，周江杰也提出，未來將在竹東鎮成立新的「原客青創基地」，預計以目前使用率極低的「竹東動漫園區」作為場址，以「族群共榮」作為青創基地主題，吸引鄰近山線城鎮的原、客青年返鄉從事創業。

周江杰表示，「原客青創基地」也將打造民眾親子休閒場所，例如遊戲場、餐廳、策展空間等，以帶動人潮聚集，並不定期舉辦企業交流、媒合活動，讓從事青創的朋友能夠無後顧之憂，安心創業。（編輯：方沛清）1110916