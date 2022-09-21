酒駕判刑失資格 宜縣議員參選人吳紹文聲明停選

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭縣議員參選人吳紹文今天在臉書聲明，因個人酒駕遭法院判刑3個月，雖已易科罰金，但已做了不好示範，停止競選。

吳紹文近年來，關心與積極投入地方與農民事務，9月初登記參選縣議員。

宜蘭縣選舉委員會今天表示，昨天召開第425次委員會議，審查111年地方公職人員選舉共747名候選人資格。其中，吳紹文有公職人員選舉罷免法第26條第4款「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢」情事，不得登記為候選人。

吳紹文今天在個人臉書發表停止參選聲明表示，很遺憾收到縣選委會決議，認定他於登記參選時尚有司法案件未執行，因此喪失參選資格。

他解釋，案由是去年11月因酒駕停車擦撞路邊機車。今年8月，法院判決「不能安全駕駛」，並判刑3個月，得易科罰金，但因地檢署尚未發出執行傳票通知，因此他在登記時未執行罰鍰。

吳紹文說，他要向選民鄭重道歉，喝酒開車是犯罪行為，他想要擔任縣議員，為員山鄉民服務，卻在私人行為做了不好的示範。他已在接到選委會的通知後，立即前往地檢署繳納罰鍰結案。

吳紹文表示，員山鄉有新住民、新聲音，需要新的政治代表，才會有新的發展契機，這是他的參選初衷，但這次選舉受限於酒駕問題，無法繼續從事競選活動。（編輯：李錫璋）1110921