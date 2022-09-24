旅台金門同鄉挺侯友宜 楊鎮浯跨海站台同框

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「旅台金門同鄉會挺侯友宜後援會」24日在新北市中和區成立，金門縣長楊鎮浯（前左2）出席與會，呼籲在台鄉親全力支持新北市長侯友宜（前右2）連任。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月24日

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）旅台金門同鄉會今天成立挺侯友宜後援會，金門縣長楊鎮浯特地到場力挺爭取連任的新北市長侯友宜，呼籲金門鄉親支持。侯友宜說，彼此連心攜手，一起為中華民國與這塊土地貢獻。

支持侯友宜的社團，今天共有新北市彰化同鄉會、新北市三重區婦女會成立後援會；旅台金門同鄉會下午在中和區市民活動中心成立後援會，拚連任的金門縣長楊鎮浯也現身站台相挺，呼籲鄉親支持侯友宜。

侯友宜致詞時說，新北市是很多金門人的第二故鄉，他與楊鎮浯都是實實在在、一步一腳印做事情，以愛土地的精神打拚，為中華民國做最大貢獻；也感激金門鄉親及楊鎮浯給他鼓勵加油，希望繼續做出更好的成績。

世界彰化同鄉會榮譽總會長洪村山上午在後援會表示，4年前彰化鄉親支持侯友宜參選市長，任內政績有目共睹，盼持續力挺。

除了為新北市彰化同鄉會後援會授旗，侯友宜致詞時說，新北市有將近80萬的彰化鄉親到北部打拚，認真努力才有如今的事業規模，並不忘回饋社會、造福鄉里，與他的背景差不多，感謝大家相挺一起建設讓新北市政更好。

三重區婦女會挺侯友宜連任後援會下午成立，前中國國民黨新北市黨部主委、前三重市長李乾龍到場加油。侯友宜訴說，捷運先嗇宮站旁所規劃的新北市第二行政中心，至西元2030年，軌道建設會全面完善，三重區也將是新北市3大軸心之一，帶動溪北地區的發展。（編輯：張銘坤）1110924

新北市三重區婦女會24日成立後援會，力挺新北市長侯友宜（2排左9）連任。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月24日

新北市彰化同鄉會24日正式成立後援會，力挺新北市長侯友宜（左5）競選連任，現場大旗飛舞飄揚，展現氣勢。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月24日