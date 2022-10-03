陳時中：沒聽過棄陳保黃 選舉以過半為目標

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民進黨台北市長參選人陳時中（前排右）3日在民進黨台北市議員參選人林延鳳（2排右2）等人陪同下參訪J&R兒童體能操運動學苑，與小朋友互動。中央社記者林長順攝 111年10月3日

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（中央社記者林長順台北3日電）外界傳出「棄陳保黃」的言論，民主進步黨台北市長參選人陳時中今天表示，他沒聽過「棄陳保黃」，選舉還是以過半為目標，議員也要全壘打，大家一起都要選上。

陳時中上午在立法委員莊瑞雄、民進黨籍台北市議員參選人林延鳳等人陪同下參訪J&R兒童體能操運動學苑，他在參訪結束後接受媒體聯訪時做上述表示。

陳時中指出，他一向在推動全齡運動，讓小朋友快樂成長，過去強調競技型的比賽，容易讓運動的興趣降低，如果從基礎的體能操開始，讓小朋友具備基本的技能，促進身、腦、心靈的健康成長。未來將研究一套科學化兒童體適能運動。

他說，未來每年將發給6至18歲青少年新台幣1500元的藝遊券，從事體育、藝文相關活動，另外在捷運站釋出多元空間讓兒童、青少年社團專屬使用，希望促進小孩子全能發展，小孩子快樂，家長也快樂，台北市將成為快樂城市。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安推出募款小物，是否有相關規劃，陳時中表示，沒有募款小物的規劃，募款還算是順利，感謝很多人支持，也預祝蔣萬安募款小物成功。

媒體問到賴副總統提到「台北是疫情的開始」以及「棄陳保黃」的看法，陳時中說，疫情開始在武漢，未來還有賴國際調查，他也沒聽過「棄陳保黃」，選舉還是以過半為目標。

對於蔣萬安競選總部昨天發表新聞稿，指陳時中在疫情爆發後歧視傷害台北，陳時中指出，這是誣蔑之詞，當時他以衛福部長身分，對全國各縣市都是公平對待，依據需要分配資源，不會獨厚台北，也不會獨壞台北。

他說，雙北疫情嚴重時，他排除萬難多發了10%疫苗，希望穩定民心，他反問蔣萬安又做了什麼事情呢。

後疫情時代，政府明年防疫經費卻增加4.5倍，陳時中表示，他不在其位很難回答這個問題，但以參選人身分，他認為政府在後疫情時代投入大量經費，讓台灣的經濟及早復甦是一件好事。

蔣萬安與無黨籍台北市長參選人黃珊珊近日互批「讀稿機」，黃珊珊呼籲趕快辯論，陳時中指出，「他們兩位口才都很好」，他認為辯論是一種形容詞，是希望在競選期間有機會讓參選人把相關理念講清楚，但公共政策不是逞口舌之快，以為講贏就是贏，其實「講贏不是贏，做贏才是贏」。（編輯：張銘坤）1111003