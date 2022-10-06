國慶光雕展演 重現台灣文化藝術世紀經典[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華民國111年國慶總統府建築光雕展演6日晚間點燈，今年的主題呈現不同時期的台灣文藝作品，透過展演重溫不同世代的經典作品，把總統府打造為「寶島戲院」。中央社記者張皓安攝 111年10月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北6日電）國慶光雕展演「寶島有光．土地之愛」今晚點燈，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現跨足影視音和文化藝術等各領域的台灣國寶級世紀經典，去年再現的雕塑「甘露水」為壓軸。

今年國慶光雕主題為「寶島有光．土地之愛」，由中華文化總會籌畫，重現台灣文化藝術的世紀經典，包含10幅畫作、8首歌曲，25部電影、14幅手繪電影海報，相隔一世紀後又重現世人眼前的雕塑作品「甘露水」是壓軸投影。

文總今晚舉行點燈儀式，包含總統蔡英文、副總統賴清德、慶籌會主委暨立法院長游錫堃、文總副會長江春男及鄭麗君、文總秘書長李厚慶等人共同出席。

文總發布新聞稿表示，今年光雕展演由曾獲德國紅點設計獎的陳怡潔藝術工作室策展，林曼麗擔任藝術顧問，金馬獎得主、導演黃信堯協助錄製口白；素材的豐富度、作品的精緻細膩、配樂的多元繽紛及典故均創下光雕開辦6年來的新高。

文總表示，節目內容向紀露霞、文夏及洪一峰等歌王歌后致敬，林之助及陳澄波等藝術家的經典畫作重現在世人眼前，而歷經百年後重現風華的「甘露水」也將現影，讓在一世紀前呼籲「台灣人共創藝術Formosa時代」的創作者黃土水，其精神能夠繼續流傳下去。

點燈晚會由「台北爵士大樂隊」（TJO）開場表演，演出洪一峰、文夏、紀露霞的作品等精彩曲目；點燈儀式前則由「瘋戲樂工作室」，以音樂劇「台灣有個好萊塢」的精彩橋段，邀請蔡總統等人上台啟動點燈。

今年國慶光雕展演場次即日起於每晚7時、7時30分、8時、8時30分、9時、9時30分登場至10日。（編輯：管中維）1111006

中華民國111年國慶總統府建築光雕展演6日晚間點燈，今年國慶光雕主題為「寶島有光．土地之愛」，重現台灣文化藝術經典，包括10幅畫作、8首歌曲、25部電影、14幅手繪電影海報等。中央社記者張皓安攝 111年10月6日

中華民國111年國慶總統府建築光雕展演6日晚間點燈，把總統府打造為「寶島戲院」，重現台灣文化藝術經典，14幅手繪電影海報也投影在總統府。中央社記者張皓安攝 111年10月6日

中華民國111年國慶總統府建築光雕展演6日晚間點燈，今年國慶光雕主題為「寶島有光．土地之愛」，重現台灣文化藝術經典，包括10幅畫作、8首歌曲、25部電影、14幅手繪電影海報，並以雕塑作品「甘露水」作為壓軸。中央社記者張皓安攝 111年10月6日

國慶光雕展演6日晚間在總統府點燈，今年主題為「寶島有光，土地之愛」，重現台灣文化藝術經典，吸引民眾前來觀賞拍攝。中央社記者張皓安攝 111年10月6日