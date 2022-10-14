劉仕傑抗議參選 「雨刷」蔡政宜：已受法律制裁

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）時代力量北市議員參選人劉仕傑今天「路過」嘉縣議員參選人蔡政宜（雨刷）競選總部拉布條抗議，拒絕傷害職棒的人參選議員。蔡政宜說，犯的錯已受法律制裁，希望能為鄉親服務。

綽號「雨刷」的蔡政宜以無黨籍登記參選嘉義縣第4選區（朴子、東石、六腳）縣議員，上午在東石鄉三家村成立競選總部，超過2000人到場支持。劉仕傑也與時代力量嘉義市黨部工作人員「路過」蔡政宜總部，拿著麥克風高呼口號，並舉「今日毀職棒，明日毀嘉義」布條，要下架「雨刷」。

對於蔡政宜個人過往爭議，劉仕傑說，身為兄弟象球迷的他，無法接受曾經傷害台灣職棒的人出來選舉，2009年職棒假球簽賭案主謀就是蔡政宜，利用恐嚇、威逼等方式，利誘職棒球員，重重傷害台灣的職棒環境，是球迷們永遠無法原諒的事，不能讓蔡用縣議員身分，持續魚肉鄉里、傷害台灣社會。

蔡政宜在競總成立致詞說，當年的錯已受法律制裁，這次決心參選重新做人，希望大家給他一個機會，為鄉親服務。

警方今天動員大批警力現場維護秩序，蔡政宜叔叔、前高雄市議員蔡慶源到場站台並授戰旗。競選總部成立大會在上午10時許結束，並未發生任何衝突。（編輯：謝雅竹）1111014