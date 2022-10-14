與新創業者對談 陳時中：政府可扮演投資角色

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民進黨台北市長參選人陳時中（左）14日下午與阿物科技awoo創辦人林思吾（右）針對新創議題對談，陳時中表示，一方面有根、一方面有人才，再加上政府協助，把資金找到位，新創才有發展空間。中央社記者蕭博文攝 111年10月14日

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（中央社記者蕭博文台北14日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天與新創業者對談時表示，政府在資金協助上可扮演投資角色，扶植的新創公司若成功，政府得到資金回饋可以再投資其它公司，形成良性循環。

陳時中下午在競選總部總幹事吳思瑤、競總發言人莊瑞雄與民進黨台北市議員阮昭雄陪同下，與新創公司阿物科技Awoo創辦人林思吾針對新創議題展開對談。

林思吾表示，根據他在台北的經驗，台北這幾年的問題在於如何與中央共用資源，相信陳時中過去在中央深厚的經驗，會達成現在無法做到的事情，更期待由陳時中帶領的台北，能與日本、韓國等國的城市做新創對接。

陳時中指出，新創一開始會遇到資金問題，包括台北市、國發會都有相關資金挹注，但據他了解，台北是以補助為優先，如此小規模的補助幫助不大，應透過低利貸款、貸款利息補助或是直接政府投資。

陳時中說，資金上政府可以扮演投資的角色，扶植新創公司建立成功營業模式，政府取得回饋的資金再去投資其它公司，持續這種良性循環。

陳時中表示，未來希望以台北市的小巨蛋為核心，連結空總文創總部及台北營運中的15個新創基地。一方面有根、一方面有人才，再加上政府的協助，把資金找到位，新創才有發展空間。

對談後，林思吾送上女兒製作的卡片，他對於陳時中在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間的幫助表示感謝，並祝福陳時中當選台北市長及長命百歲。

對此，陳時中表示，感受到滿滿溫暖，感謝這張卡片給他非常大的正能量。（編輯：戴光育）1111014