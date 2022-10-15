黃珊珊：放下政黨與意識形態 組聯合政府

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台北市客家文化主題公園經整修15日上午舉行開幕式，包括台北市長柯文哲（左2）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左1）、前國民黨主席吳伯雄（右2）及台北市政府客家事務委員會主任委員徐世勲（右1）等人都出席。中央社記者張皓安攝 111年10月15日

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊，被認為與市長柯文哲的「台灣民眾黨」日趨緊密。黃珊珊說各種參選人的場子都有去，重點是放下政黨與意識形態，組聯合政府為市民謀福祉。

黃珊珊今天出席台北市客家文化主題公園開幕式，接受媒體聯訪時被問及，因她參加多場民眾黨的行程，被認為與民眾黨越來越不可分，卻又不掛民眾黨籍投入選戰，是否在效仿柯文哲的參選模式。

黃珊珊說，各政黨、很多參選人的活動她都有參加，重點在於放下政黨、放下意識形態，組成聯合政府，一起為台北市民的福祉合作。

此外，媒體追問，信維大樓住戶很感謝黃珊珊在都更方面的協助，但民進黨台北市長參選人陳時中下午要去，是否在「拔樁」。

黃珊珊說，公辦都更本來就是大家非常關心的事，今天信維大樓社區要開會，自己因有新書發表會無法到場，每個人去關心都是好的、對的，不用把人當成樁，他們都是需要幫助的市民。

媒體追問，黃珊珊在葫蘆寺行程與總統蔡英文、民進黨台北市長參選人陳時中同台，是否覺得尷尬，且主辦一度安排黃珊珊坐在蔡總統旁邊，結果也沒有。

黃珊珊解釋，是因為她當時還在跟里長聊天，且要先走，才沒有過去坐。（編輯：李錫璋）1111015