陳時中與新住民座談 提多元共榮推創意產業園區

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（中央社記者蕭博文台北15日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天與新住民座談，提出多元共榮、培力發展、貼心照顧等3大新住民願景政策，主張北市12月18日訂為新住民日及成立新住民創意產業園區。

陳時中競選總部新聞稿指出，陳時中今天下午出席「台北更好─新住民挺阿中座談會」，他與來自越南、馬來西亞、印尼等國的新住民進行對談。

越南裔新住民、台灣越藝新移民文化傳承協進會理事陳玉水表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間按時收看指揮中心記者會，讓她覺得很安心，很羨慕台灣有這樣的部長。

馬來西亞裔新住民、牙醫師李若菁則感謝陳時中擔任牙醫師公會理事長時舉辦「我愛紅娘」，讓她認識現在的丈夫。

陳時中表示，大家從四方來，出身不一樣，但未來是一樣的，因為大家都身在台北，政策必須以此為出發點，因此提出多元共榮、培力發展、貼心照顧等3大新住民政策。

在多元共榮方面，陳時中說，目前台北市的新住民事務委員會，新住民只有5人，應提升新住民委員比例達1/3，並由新住民擔任副主委，增加新住民的主導性，更能反映新住民需要。

陳時中進一步指出，未來台北市將訂12月18日為「新住民日」，並將當週訂為「多元文化週」，舉辦系列座談、影展、美食、文化活動，此外也要成立新住民創意產業園區，支持新住民創業與文化發展。

在培力發展方面，陳時中說，中央針對新住民成立學習中心會給予補助，但只有台北市及連江縣完全沒申請；台北市未來要成立新住民共學平台，與各級市立學校合作，成立「新住民教育推廣學分班」，做為新住民的再進修管道，若要再攻讀碩士，學分也會被承認。

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陳時中表示，建立新二代人才庫，可以增進新住民學習與交流，幫助與企業媒合，並解決企業找不到人才的問題，也讓新二代就業更有保障。

在貼心照顧方面，陳時中說，台北市要在12個行政區都設立新住民單一窗口，而許多新住民反映不少朋友遭家暴後只能在庇護所待3個月，主張台北要增設新住民中長期庇護，要用最溫暖的照顧，讓新住民在台北安居樂業、發光發熱。（編輯：戴光育）1111015