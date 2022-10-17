監委查北捷處理乘客衝突 是否造成對身心障礙者偏見

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（中央社記者陳俊華台北17日電）監委王幼玲、高涌誠今天說，日前台北捷運發生旅客衝突事件，北捷新聞稿指有者「吐痰抹扶手桿」，並依法開罰；但調閱監視器影像後，發現北捷未完整說明事情始末，是否造成民眾對身心障礙者的偏見，將深入調查。

監察委員王幼玲、高涌誠透過新聞稿指出，9月1日台北捷運往淡水方向列車發生旅客衝突事件，台北捷運公司新聞稿表示，是1名身心障礙男子在車廂內吐痰並塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，已依大眾捷運法規定，於大眾捷運系統內隨地吐痰且污染環境，對該男子開罰。

監委表示，經監察院調閱監視器影像，發現這名男子其實是在車廂座位上拉下口罩約1秒鐘，以右手食指沾嘴巴，隨即戴好口罩，右手食指和拇指不斷搓揉，約20秒後右手扶座位旁邊的扶手，站在他正前方的女子見狀，拿出1瓶不明液體噴灑男子右手和扶手，對此男子沒有反抗。

監委指出，約2分鐘後，男子重複短暫拉下口罩、手指沾嘴巴的動作，此時女子持手上的不明液體朝男子臉部、眼睛噴灑，且不斷怒罵，男子先是摀住眼睛、敲擊自己頭部，接著以雙手推車廂內旅客，旅客驚惶逃避，一名老翁試圖以雨傘攻擊男子，女子搶過雨傘，不斷攻擊男子，男子抓住雨傘抵禦。

監委表示，列車抵達士林站後，男子衝出車廂，之後被站務人員帶到捷運站大廳，於大廳詢問處前方，男子突然加快腳步向前，女子見狀朝男子眼睛噴灑不明液體，捷運清潔人員被不明液體波及，不斷以手在臉前揮舞，北捷站務和保全人員全程在旁，並未採取相關措施。

監委指出，北捷員工有無接受處理類似事件的教育訓練、相關教育訓練是否完善；北捷對於類似事件處理，是否應採取更積極措施，以確保員工及其他旅客安全。媒體大幅報導旅客驚惶逃避，北捷只對外發布新聞稿說明開罰男子吐痰行為，未完整說明事情始末，是否造成民眾對身心障礙者的偏見，將深入調查。（編輯：郭無患）1111017