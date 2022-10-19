王育敏要提升嘉縣長照 翁章梁說醫療車已趴趴走

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國民黨嘉義縣長參選人王育敏（前右）19日到竹崎鄉鹿滿社區參加重陽餐會，向與會長者拜票。（王育敏提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天到鹿滿社區重陽餐會拜票，她指出嘉縣長照涵蓋率不高，需主動關懷提供服務。嘉義縣長翁章梁回應，早有行動醫療車全面深入偏遠地區服務。

王育敏今天中午到竹崎鄉鹿滿社區參加重陽餐會，一一向與會長者拜票。王育敏告訴中央社記者，嘉義縣目前為全國人口老化最嚴重的縣市，對高齡化的城市而言，醫療與長照是極為重要的議題。

王育敏說，以目前長照涵蓋率來看，嘉義縣的老人比例最多，長照涵蓋率卻非全國最高，縣政府可以掌握完整名單，便可主動關懷提供服務，有效提高長照覆蓋率。較為偏遠鄉鎮應定期派醫療小組至在地幫長者做檢查，或者採取定期出車，將不便出門的老人載至醫療機構看診。

爭取連任的嘉義縣長翁章梁則回應，嘉義縣20年前就首創全國行動醫療車服務，今年還全新打造2部綠能醫療車，行動醫療採用最新高科技雙能量X光骨質密度儀器及數位乳房攝影等設備，深入基層村里，提供專業、智慧、科技、多元的照護。

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翁章梁指出，他一上任即推動長者免費裝假牙政策，並有「口腔保健醫療專車」深入阿里山豐山、來吉及六腳、東石鄉等無牙醫村（無牙科診所），為每一個鄉鎮的老人家服務裝假牙，全縣65歲以上長者已有1萬5000多人受惠，滿意度更高達95％。

翁章梁說，社區長照資源建置包括長青活力站、關懷據點、老人食堂、巷弄長照站等，嘉縣長照覆蓋率已從2019年的35％提升到2022年8月的67.23％，還在持續增加中。（編輯：郭諭儒）1111019