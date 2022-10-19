李俊俋、嘉市府攻防 聚焦鐵路高架化及文創園區

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民進黨嘉義市長參選人李俊俋（右2）19日表示，嘉義市長黃敏惠多次將鐵路高架化及文創園區的責任丟給中央，因此開記者會說明究竟誰在輕忽懈怠。中央社記者姜宜菁攝 111年10月19日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市19日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天表示，嘉義市長黃敏惠多次將鐵路高架化及文創園區的責任丟給中央，因此開記者會說明究竟誰在輕忽懈怠；嘉義市政府回應，地方不該負擔的，就要去爭取，也不要無用的口水。

李俊俋今天與民進黨嘉義市議員蔡文旭，以及嘉義市議員參選人許明對、黃盈智共同召開「嘉義文創園區與鐵路高架化真相」記者會，公布嘉義文化創意園區和嘉義市鐵路高架化紀實。

李俊俋在記者會上抨擊，黃敏惠過去執政的9年（2005至2014年），鐵路高架化沒有任何進展，直到他擔任立委後，才與前市長涂醒哲共同向交通部爭取自籌款調降新台幣30億元，後來嘉市鐵路高架化工程納入前瞻基礎建設，在2017年爭取降低自籌款預算，再為嘉義市節省60億元。

李俊俋質疑，時任嘉義市長兼國民黨副主席的黃敏惠，是否有在黨內為嘉義協調爭取預算，反而等到民進黨上台，讓嘉義市鐵路高架化得以動工，才改口說中央跳票，沒有全額補助鐵路高架化預算？

李俊俋更指出，嘉義市府管理文創園區十多年，文化部（或之前文建會）真正管理時間只有2006到2009年園區整建時，以及2021年新嘉文創終止契約後，黃敏惠卻將營運不善的責任全推給文化部，逃避自身無力經營的責任。

嘉義市府則引用中央社2015年11月間的報導，直指文創園區文化部應該負責；新嘉公司曾接手營運，但去年7月出現經營困難，此公司與文化部協商終止契約後，再由文化部接管至今。

嘉義市府認為，文創園區需要中央更多關愛與支持，不要無用的口水。

嘉義市府強調，黃敏惠對於鐵路高架化工程的態度很清楚，應該要做的工作就去做，不應該負擔的就要爭取；雖然之前有人已同意部分負擔，為了讓鐵路高架化工程早日完成，市府也逐年編列支付了11.835億元，但還是應該秉持一貫態度，繼續要求中央兌現這項總統級承諾。（編輯：陳仁華）1111019