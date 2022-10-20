退休軍公教後援會成立 楊文科：持續建設新竹縣

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國民黨新竹縣長參選人楊文科（前右6）20日成立退休軍公教後援會，楊文科到場授旗，致詞時表示，竹縣是一個富裕幸福城市，好的建設要繼續完成，好的政策要持續推動，各項福利只會多不會少。中央社記者郭宣彣攝 111年10月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）競選連任的國民黨新竹縣長參選人楊文科今天成立退休軍公教後援會，楊文科致詞表示，除持續推動免費聰明營養午餐，也要持續建設新竹縣，打造更宜居生活環境。

楊文科在國民黨新竹縣黨部舉辦「民眾服務社、青溪暨退休軍公教後援會成立大會」致詞表示，他也是公務員背景出身，而擔任縣長就要秉持為國家、為社會、為人民好好做事精神，照顧縣民。

楊文科表示，新竹縣是一個富裕幸福城市，好的建設要繼續完成，好的政策要持續推動，各項福利只會多不會少。

楊文科說，除力推免費聰明營養午餐，更下單採購石斑魚，期盼未來新竹縣能擁有石斑魚營養午餐的縣市，讓孩子吃的更健康。

民眾服務社理事長呂理展致詞表示，楊文科是科技人，期盼連任新竹縣長，而他任內招商引資有成，幫助弱勢兒童，推動國中小學營養午餐「造就很多的福利」。 （編輯：方沛清）1111020