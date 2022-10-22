賴清德雲林輔選 批張麗善阻擋台西發展

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（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）副總統賴清德今天參加民進黨雲林縣長參選人劉建國台西聯合競總成立大會表示，張麗善執政下雲林縣府沒能力執行，且阻止台西工業區轉型綠能專區，為了雲林未來要換人當縣長。

民進黨雲林縣長參選人劉建國、台西鄉長參選人連珮伶及縣議員參選人顏嘉葦台西聯合競選總部下午在台西安海宮廣場舉辦成立大會，賴副總統5時30分到場輔選，先進安海宮參拜再上台致詞，獲得民眾熱烈歡迎。

賴清德向現場民眾說，西元2018年當行政院長時來過台西，要解決荒廢30年的台西工業區問題，當時決定將工業區轉型成台西綠能專區，開發經費新台幣18億2000多萬，由行政院全部買單，沒想到一換張麗善當雲林縣長後，不進行此計畫，還將錢繳回行政院，4年快過去了，台西工業區依舊荒廢。

另外，目前行政院長蘇貞昌已決定，台西工業區要改成漁電共生專區，經費同樣由行政院全部負擔，要讓漁業、綠能一同發展，帶動地方繁榮，達到三贏目的，但目前張麗善領導的縣府沒能力、沒遠見、空有想法，恐再辜負中央美意，這對縣民來說是一件慘事。

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賴清德表示，擔任行政院長時劉建國曾在立法院向他質詢要求解決濁水溪百年來「風吹沙」造成種種的問題，當時他率行政院團隊實地訪視，提出解決方案，終於讓民眾不再「吃飯攪沙」。劉建國也向中央爭取超過100億的經費，在雲林成立高齡醫學暨健康福祉研究中心、擴建台大虎尾分院，照顧老人健康。

賴清德說，全世界每一個都市競爭都非常激烈，舉嘉義縣為例，短短幾年期間就出現了6個工業區帶動發展，但雲林縣原地踏步，這個現象一定要解決，所以誠懇拜託雲林鄉親，為了雲林的未來，支持劉建國讓他當選縣長改變雲林。（編輯：方沛清）1111022