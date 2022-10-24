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營建署統計近5年危老重建 拆1戶老屋可新建逾8戶

2022/10/24 10:28
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（中央社記者陳俊華台北24日電）據營建署最新報告指出，近5年全台參與危老重建戶數共7891戶，推估重建後戶數達6萬5067戶，換算下來拆掉1戶老屋，平均可新建約8.24戶；5年共新增5萬7176戶，大幅增加房屋市場供給量。

根據營建署最新公布的「都市危險及老舊建築物加速重建條例第8條延長相關稅賦減免稅式支出評估報告」指出，危老條例在106年5月10日公布施行後，106年核准1件、107年64件、108年大幅增加至298件，109年增至812件，累積106年到110年已有1862件核准。

營建署表示，依各縣市觀察，危老建物重建仍以六都為主，約占87%，且多集中在雙北市，其餘除台中市外，每年核准件數都未逾百件，但各縣市多呈現逐年增加趨勢。

營建署說，在重建前戶數方面，各縣市合計數多呈現逐年增加，民國109年達最高，累計106年到110年已有7891戶參與危老重建，六都中仍以新北市與台北市最多。

在重建後戶數方面，營建署指出，各縣市合計106年僅240戶，107年增加至2762戶，108年大幅上升至1萬1155戶，109年達2萬8152戶，110年仍有2萬2758戶水準。合計106年到110年，重建後戶數6萬5067戶。

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營建署說，相較於重建前累計戶數7891戶，表示在106年到110年的5年期間，新增戶數有5萬7176戶，平均每年創造1萬1435戶新屋可供居住，危老條例大幅增加房屋市場供給量，成效不容小覷。

若以六都來看，台北市危老重建5年累積3807戶，平均每年拆除761戶，重建後新建戶數也是台北市最多，預估將達2萬307戶；新北市5年則累積重建2232戶、重建後戶數將達1萬3827戶，為第二多。（編輯：楊蘭軒）1111024

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