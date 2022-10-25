美國麻州春田再辦台灣日 市府廣場升旗

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）駐波士頓辦事處22日與麻州第3大城春田市政府合辦第2屆台灣日，逾200人參加，見證中華民國國旗在市府廣場冉冉升起。美方政要期盼這項活動成為當地年度盛事之一。

麻薩諸塞州春田市（Springfield）去年10月30日首次舉辦台灣日暨升旗活動，第2屆活動吸引僑胞及當地民眾踴躍參加，春田市長沙諾（Domenic Sarno）與麻州眾議會出口發展委員會主席普波洛（Angelo Puppolo Jr.）到場支持。

沙諾致詞感謝台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最艱困時，向春田市捐贈逾萬片醫用口罩，充分展現關心與支持。他樂見中華民國國旗再度在市府廣場升起，見證美台友好情誼，並重申堅定支持台灣。

沙諾致贈賀狀，宣布2022年10月22日為「春田台灣日」（Springfield Taiwan Day）。

選區在春田市的普波洛以中文「你好」向在場國人致意，提到今年適逢台灣與麻州締結姊妹關係30週年，麻州眾議會在議長馬利安諾（Ronald Mariano）領導下再度通過友台決議，已有超過1/4州眾議員加入「新英格蘭州議會台灣連線」，期待明年新會期有更多議員加入。

普波洛期盼「春田台灣日」成為當地年度盛事之一，重申將永遠支持台灣。

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今年活動呈現由台僑組成的中華民俗藝術工作坊文化展演，設置「品味台灣」攤位，提供台式牛肉麵、刈包、珍珠奶茶、茶葉蛋及鳳梨酥。駐波士頓辦事處準備「台灣南波萬Taiwan No.1」臉書打卡文宣互動，期盼增進民眾對台灣的了解。

駐波士頓辦事處透過新聞稿感謝沙諾、普波洛對台灣友好，承諾持續推動深化台灣與麻州關係，為台灣爭取更多支持力量。（編輯：韋樞）1111025