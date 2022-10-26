黃敏惠成立工商後援會 李俊俋提社會福利政策

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九合一選舉將至，尋求連任的嘉義市長黃敏惠（前右）26日成立「勇媽工商後援會」，前副總統蕭萬長（前中）與前立法院長王金平（前左）等人到場助陣。中央社記者黃國芳攝 111年10月26日

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）尋求連任嘉義市長黃敏惠今天成立「勇媽工商後援會」，前副總統蕭萬長、前立法院長王金平及20多名現任及歷任立委助陣；民進黨嘉義市長參選人李俊俋則提出社會福利政策。

黃敏惠「勇媽工商後援會」下午辦理成立大會，蕭萬長、王金平到場致贈菜頭、包粽，預祝黃敏惠順利連任。現場更號召「立委助選團」前來站台助勢，凸顯出黃敏惠的好人緣。

王金平致詞表示，嘉義市在各項評比中都有很好的成績，包括2020幸福城市全國第一，2021施政滿意度全國第一，2022年獲得遠見評比五星市長等，因此，大家一定要支持黃敏惠連任，將嘉義市推展成台灣最好的觀光城市，以及工商最進步城市。

蕭萬長指出，黃敏惠擔任市長有好的施政願景、藍圖，才讓嘉義市變成大家都稱讚的好地方。以前大家都覺得嘉義市是鄉下地方，現在嘉義市變成雲嘉南的消費中心。

黃敏惠說，為什麼自己叫作勇媽，因為一直學習勇敢媽媽的精神，就像家庭出現問題時，勇敢的媽媽一定第一個站出來。自己有一個目標，就是幸福不止步，讓嘉義市被全台灣看見，未來也希望與工商界繼續合作，讓嘉義市成為台灣新都心。

李俊俋今天與黨籍嘉義市議員參選人蔡文旭、許明對召開「社會福利政策記者會」，會中針對生育津貼、租金補貼、老人假牙以及老人健康檢查4個面向提出見解。

李俊俋主張嘉義市生育津貼從原先的新台幣8000元提高至2萬元，加碼補助第2胎3萬6000元，鼓勵再生第3胎補助6萬6000元，預估不到3000萬的預算就可以提高嘉義市生育率。

李俊俋承諾當選市長後，向中央爭取更多經費，並擴大嘉義市的租金補貼對象，為年輕人降低經濟負擔，以吸引更多年輕人回嘉義市就業，創造人才回流。

李俊俋也關注長者口腔健康問題，盼提供老人假牙補助，再針對75歲以上銀髮族補助全身健康檢查，不只體貼年輕人，也完整照顧老年人，全面提升市民社會福利。（編輯：郭諭儒）1111026