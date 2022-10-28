朱立倫陪楊鎮浯掃街 籲中央11月開放小三通

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（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）中國國民黨黨主席朱立倫今天表示，國境全面開放，唯獨「小三通」遲遲不開，明顯是民進黨的選舉考量，要求民進黨政府不要再拖了，趕快在11月開放小三通。

金門縣長楊鎮浯競選連任總部明天成立，朱立倫今天提早到金門陪楊鎮浯掃街拜票。朱立倫接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國境全面開放，唯獨「小三通」遲遲不開，很明顯就是民進黨的選舉考量。

朱立倫表示，金門是民進黨在全國22縣市中唯一沒有提名縣長候選人的縣市，顯示民進黨已與在地勢力結合；他說，國民黨立院黨團已在積極推動小三通復航，要求民進黨不要再拖了，下個月就宣布開放小三通。

金門大橋通車典禮30日舉辦，朱立倫表示，金門大橋是楊鎮浯任內的政績之一，通車是金門的喜事，未來烈嶼發展、金門的觀光和民眾生活，都會帶來很大的改變，他也很想留下參加通車典禮和楊鎮浯競選總部成立大會；無奈身為黨主席，週末假日必須到各縣市為黨參選人加油打氣，好在前總統馬英九和黨副主席夏立言都會跨海來金出席。

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朱立倫表示，這次金門縣長選舉就是藍綠對決，沒有模糊空間，藍軍更沒有分裂本錢；他說，金門居於兩岸特殊地理位置，楊鎮浯擔任過國民黨大陸事務部副主任、熟稔兩岸事務，肯定是金門縣長最適合的人選，懇請金門選民集中火力，讓楊鎮浯與各級黨籍提名參選人順利連任、當選，為中華民國守住金門這片藍天。

朱立倫是在下午抵金，到金城鎮東門菜市場掃街拜票，邀請大家明天前往位於縣黨部的競選總部，為楊鎮浯助陣。掃街拜票後，朱立倫也品嚐了蚵仔麵線、肉羹麵等在地小吃，傍晚趕回台灣本島，結束金門約3個小時的快閃行程。（編輯：郭諭儒）1111028