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楊文科續推平價社區公托 降低家長育兒負擔

2022/10/31 17:31（10/31 18:16 更新）
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競選連任的國民黨新竹縣長楊文科31日表示，推動平價化教保服務，目前已有5處社區公共托育家園，未來預計增加至10所，降低家長育兒負擔。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月31日
競選連任的國民黨新竹縣長楊文科31日表示，推動平價化教保服務，目前已有5處社區公共托育家園，未來預計增加至10所，降低家長育兒負擔。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月31日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）競選連任的國民黨新竹縣長楊文科今天表示，推動平價化教保服務，目前已有5處社區公共托育家園，未來預計增加至10所，降低家長育兒負擔，讓年輕人願生、樂養。

國民黨楊文科競選團隊發布新聞稿指出，楊文科逐步落實政見，4年前上任之際，已請相關局處盤點縣內資源及空間，在西元2019年11月，於新竹縣政府內設置第1間社區公共托育家園，收托12名符合資格嬰幼兒。

楊文科表示，接續在2020年於竹東鎮成立東正社區公共托育家園，同年底於竹北市成立公設民營嘉豐托嬰中心，嘉豐托嬰中心與嘉豐非營利幼兒園、今年剛招生的嘉豐國小，為0至12歲嬰幼兒、學童所打造的教育園區。

楊文科說，今年新竹縣政府分別在竹東、竹北成立2間公共托育家園，提供更多名額，降低家長育兒負擔。未來，在竹北、新豐、竹東等地，預計再成立5間新的公共托育家園，讓家長有更多選擇。

楊文科競選總部指出，楊文科以拚經濟、重文教、享福利、樂安居為核心，發展縣政願景，未來會持續推出好政見，也繼續增加公共托育家園。（編輯：方沛清）1111031

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